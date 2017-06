Popular presentou ao BdE garantías por 40.000 millóns de euros en activos e concedéronselle 3.800 millóns

Banco Popular presentou ao Banco de España (BdE) garantías por importe de 40.000 millóns de euros en activos polas que se lle concedeu unha liña de liquidez de 3.800 millóns de euros, segundo datos facilitados a Europa Press por fontes próximas ao antigo equipo xestor da entidade.

Estas fontes aseguran que a entidade presentou colaterais por importe de 40.000 millóns de euros ao Banco de España no marco do programa de Asistencia de Liquidez de Emerxencia (ELA, segundo as súas siglas en inglés) solicitado polo banco aos supervisores ante os seus problemas de liquidez, desvelados por mor dos resultados da auditoría interna ordenada por Emilio Saracho á súa chegada á entidade.

Os supervisores finalmente concederon a Popular 3.800 millóns de euros a través da liña unha liña de liquidez de emerxencia outorgada o 5 de xuño, pero este importe se volatilizó ante a fuga de depósitos que estaba a sufrir a entidade.

Ante a saída masiva de depósitos, Popular solicitou o 6 de xuño outra liña de emerxencia, pero non lle foi concedida por falta de colateral, segundo explicou o propio ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luís de Guindos, no Congreso.

Este venres o subgobernador do Banco de España, Javier Alonso, sinalou que o Banco de España "sospeitou" que Popular tiña máis garantías, aínda que posteriormente matizou que a entidade dispuña de "algúns activos máis" que poderían ser utilizados como colateral.

As mesmas fontes explicaron a Europa Press que a entidade tamén procedeu entre abril e maio á venda de colateral nos mercados, posto que ofrecían unhas condicións máis favorables que as do Banco de España.

Neste sentido, incidiron en que a entidade conseguiu "aguantar" pola liquidez que obtivo nos mercados. No prazo dun mes, conseguíronse 2.800 millóns de euros nos mercados, aseguraron as fontes.

Ademais, desvelaron que, por mor da reexpresión das contas anuais de 2016 da entidade, o equipo directivo de Banco Popular iniciou un diálogo "constante" co Banco de España en relación aos seus problemas de liquidez.

Por tanto, subliñaron que o equipo xestor de Popular mantiña contactos "a diario" co Banco de España desde abril. "Cada día revisábase a liquidez co Banco de España", aseguraron.