O Parlamento insta á Xunta a promover contactos con Bruxelas en defensa do sector galego

O Parlamento autonómico instou este venres --tras unha iniciativa do PPdeG-- á Xunta a que promova contactos con Bruxelas, en colaboración co sector pesqueiro, en defensa dos intereses da pesca galega.

Na Comisión de Pesca, Alberto Pazos Couñago, subliñou que diversas decisións que afectan o sector pesqueiro son tomadas na administración europea como a Política Pesqueira Común, o novo Fondo Europeo Marítimo e os TAC e cotas de cada exercicio.

Por iso, cre fundamental estreitar as relacións co centro decisorio europeo para que se coñeza a realidade pesqueira galega e téñase en conta co fin de que as institucións teñan unha "sensibilidade especial" que sexa "beneficioso" para Galicia.

Durante o debate, a oposición criticou a "xeneralidade" desta iniciativa, que tacha de "declaración de intencións" que "non di nada".