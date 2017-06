O Plan Movea entrará en vigor este sábado e recolle axudas ao achatarramento de coches antigos

A segunda edición do Plan Movea, de incentivo á adquisición de vehículos propulsados con enerxías alternativas, entrará en vigor este sábado 24 de xuño, un día despois da súa publicación no Boletín Oficial do Estado (BOE), e finalizará o 15 de outubro ou cando se esgoten os fondos e contempla, como principal novidade, axudas ao achatarramento de coches antigos.

O obxectivo desta iniciativa é impulsar os vehículos de enerxías alternativas, que están chamados a formar parte da mobilidade sustentable do futuro, tanto en cidades como nas estradas, polos seus beneficios en materia de diversificación enerxética, pola redución da dependencia do petróleo e pola diminución das emisións de dióxido de carbono (CO2), entre outros aspectos.

Entre as principais novidades deste programa inclúese, de forma adicional ao incentivo á compra de vehículos de enerxías alternativas, unha axuda pública de 750 euros no caso de que, como parte do proceso de adquisición do novo coche 'verde', déase de baixa un un antigo de determinadas características.

Así, para recibir devanditos 750 euros de axuda ao achatarramento, os usuarios terán que dar de baixar un automóbil de máis de dez anos ou un vehículo comercial de sete anos con motor diésel ou gasolina e que estea baixo a súa titularidade desde hai polo menos doce meses. O vehículo tamén terá que ter a ITV en vigor e estar ao corrente do imposto de circulación.

O novo Movea, aprobado o pasado venres en Consello de Ministros, conta cunha dotación orzamentaria de 14,26 millóns de euros que se repartirán en función do tipo de tecnoloxía. Así, haberá unha partida de 10,09 millóns de euros para a compra de vehículos eléctricos e de pila de combustible.

Pola súa banda, o orzamento para a subvención da adquisición de vehículos propulsados con gas natural, tanto comprimido como licuado, será de 3,6 millóns de euros, mentres que se reservan 560.000 euros para a instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

As axudas contempladas no Plan Movea tamén se destinarán á compra de vehículos e de pila de combustible, excepto motocicletas, de ata nove meses de antigüidade desde a primeira matriculación e cuxa titularidade sexa dun concesionario, un punto de venda ou un fabricante/importador.

Ademais, o vehículo obxecto da subvención deberá contará co sistema electrónico de estabilidade (ESC) nas categorías M1 (turismos) e N1 (furgonetas e camións lixeiros), á vez que non será obrigatorio nas devanditas categorías que o adquiriente do modelo susceptible da axuda dea de baixa definitiva outro vehículo.

Entre as esixencias do plan contémplase que para a recepción destes incentivos á compra só se poderán adquirir un máximo de 35 vehículos en caso de tratarse de entidades públicas ou privadas con personalidade xurídica e dun vehículo, para persoas físicas e autónomos.

5.500 EUROS A COCHES ELÉCTRICOS.

A nova edición do Plan Movea contempla axudas de 5.500 euros á compra de turismos eléctricos con máis de 90 quilómetros de autonomía cun prezo máximo de venda de 32.000 euros, mentres que os automóbiles de GLP ou bifuel recibirán un máximo de 1.000 euros, cun prezo máximo de 25.000 euros.

Os coches de gas natural ou bifuel terán unha subvención de 2.500 euros e non poderán superar un importe de venda de 25.000 euros. No caso do apoio á instalación de puntos de recarga para coches eléctricos en zonas públicas, o importe da axuda será de 15.000 euros para un rápido, de 2.000 euros para un semirrápido e de 1.000 euros para os convencionais.