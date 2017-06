O Consello Galego das Mulleres crea un grupo de traballo sobre coeducación para avanzar na igualdade

A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, presidiu este venres o pleno do Consello Galego das Mulleres, que acordou a constitución de dúas comisións de traballo para avanzar na igualdade entre homes e mulleres.

Nun comunicado, a Xunta destacou que a primeira versará sobre coeducación; e a segunda, sobre o seguimento e avaliación do VII Plan estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres 2017-2020.

Na etapa anterior, no Consello Galego das Mulleres desenvolveron o seu traballo tres comisións que se centraron na situación sociolaboral, na discapacidade e na muller rural. O traballo destes grupos xa finalizou e xa presentaron os seus respectivos informes. Agora, tras o acordo deste venres, quedan constituídas dúas novas comisións de traballo.

A Xunta destacou que a coeducación ten como obxectivo educar ás persoas á marxe de roles e estereotipos, co fin de facilitar as mesmas oportunidades e evitar que se inculquen diferenzas motivadas por ser homes ou mulleres.

En concreto, este consello creouse como órgano colexiado e institucional de Galicia, con carácter consultivo, de participación e asesoramento en materia de igualdade que comezou a súa andaina en marzo do ano 2014. O seu labor é actuar como interlocutor ante a Administración autonómica e ante calquera institución ou entidade de carácter público ou persoal, para o desenvolvemento de políticas públicas e medidas encamiñadas á consecución da igualdade efectiva entre mulleres e homes.

Contan con representación nel todas as consellerías, as asociacións e federacións de mulleres, as organizacións empresariais, así como os sindicais presentes na Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas e a Fegamp.