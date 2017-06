En Marea pide saber que fixo o Goberno coas sospeitas de branqueo sobre o Banco Pastor

En Marea quere saber por que non se investigou a posible utilización do Banco Pastor en operacións de branqueo de capitais dentro da trama Gürtel e lembra que, aínda que varios bancos deixaron de executar transferencias procedentes das entidades sospeitosas anos en 2010, non foi ata agora, co banco en mans do Banco Popular e en plena crise desta entidade, cando se coñeceron as presuntas irregularidades.

Así, a deputada de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, rexistrou no Congreso unha batería de preguntas dirixidas ao Goberno para preguntarlle, entre outras cuestións, que razóns xustifican que non se investigase en 2010 e 2011 as prácticas evidenciadas agora pola UDEF e a UNIF, a pesar de que neses anos outros bancos e organismos doutros países "xa fixeron públicas e notorias as súas sospeitas sobre as prácticas ilegais das sociedades que operaban co Banco Pastor".

Na súa exposición de motivos, Díaz sinala que as presuntas prácticas ilícitas a través de transferencias de divisas remóntanse a 2003, cando se establecen relacións comerciais con diversas entidades, entre elas Belfast Link e Eves.

"Entre 2006 e 2010 realizáronse por parte destas entidades movementos por máis de 1.200 millóns de euros que son obxecto de sospeita, entre eles algúns presuntamente relacionados coa trama Gürtel", apostila a deputada galega, que fai referencia a informacións publicadas polo diario 'El Independente'.

EN 2010 O SECTOR DETECTOU O POSIBLE BRANQUEO

Xa en 2010, bancos correspondentes do Pastor, como HSBC e JPMorgan, deixaron de executar transferencias de Eves, Belfast Link e outras sociedades por ser sospeitosas de branqueo de capitais, e en 2011, co mesmo motivo, os bancos Standard Chartered e Wells solicitan información respecto diso.

Finalmente, en 2011, por parte do Departamento do Tesouro de Estados Unidos procédese ao bloqueo dunha transferencia dunha das sociedades obxecto da armazón societario, Lucía Enterprise e é entón, relata, cando o Banco Pastor cancela as súas relacións comerciais con estas sociedades.

O Banco Popular, que absorbeu ao Banco Pastor en 2011, realizou unha investigación interna en 2016 para aclarar os sucesos e en abril de 2017, a Audiencia Nacional publica un auto referirdo a este caso.

Por todo iso, Díaz pregunta ao Executivo pola data na que comezaron as investigacións sobre estes presuntos delitos e cando tivo coñecemento o Goberno destes feitos. Ademais, tamén pide saber se estas denuncias sabíanse en 2011, "cando o Banco de España encomendou ao Banco Popular a fusión co Banco Pastor", subliña.

INFLUÍU NA VENDA AO SANTANDER POR UN EURO?

Doutra banda, tras a recente venda do Popular polo afundimento do Popular en Bolsa e a ameaza dunha quebra efectiva da entidade, Díaz pide saber se esta situación influíu nesta operación, pola cal o Banco Santander comprou á sexta entidade financeira española por tan só un euro.

"Informouse o Banco de Santander e ao resto de bancos aos que se solicitaron ofertas pola compra do Banco Popular sobre esta situación?", pregunta Díaz, quen tamén pide saber se a investigación influíu no balance de situación do Popular á hora de proceder á súa intervención, no seu prezo de venda (un euro), ou nas condicións de venda. Así mesmo, tamén pregunta se houbo contraprestacións ou garantías na venda.

A REGULACIÓN DO SECTOR FINANCEIRO

Por último, Díaz dedica a última parte da súa batería de preguntas a cuestionar o papel dos organismos e entidades encargadas da supervisión bancaria.

Así, pregunta ao Goberno se cre que a apertura das investigacións fíxose "en tempo e forma adecuados", se o funcionamento dos reguladores "foi correcto" e se "a regulación do sistema financeiro é adecuado e eficaz para evitar este tipo de situacións".

Díaz pregunta pola eficacia da regulación, os mecanismos, ferramentas e recursos destinados ao control e supervisión da actividade financeira e bancaria existentes e, se non esta non é adecuada, pregunta "por que non se realizaron as oportunas modificacións legais e regulamentarias para iso".