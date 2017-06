Aparece un cadáver no interior dun coche en Ourense

As forzas da orde investigan a aparición do cadáver dun home de entre 50 e 60 anos no interior dun vehículo, en Ourense. En concreto, o achado produciuse nunha vía de servizo de Arrabaldo.

Segundo informaron fontes da investigación, o corpo non presenta signos de violencia. Con todo, está previsto que se lle realice a autopsia para determinar a causa da morte.

O CAE 112 Galicia informou de que tivo coñecemento dos feitos ás 19,50 horas do venres, a través dunha chamada de Urxencias Sanitarias de Galicia.

Así mesmo, conforme explica o CAE 112 Galicia, os efectivos sanitarios indicaron que outra persoa que ía no coche foise do lugar tras producirse os feitos.

Con estes datos, o persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia informou á Policía Nacional e á Garda Civil.