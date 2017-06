O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez (PP), non renuncia, no ecuador do mandato, a que os seus primeiros orzamentos saian adiante a través do diálogo, remiso á vía da moción de confianza. Con todo, recoñece que, aínda que o borrador está sobre a mesa, "non" hai avances na "negociación" coa oposición, á que acusa de "afogar" á cidade en busca de "un puñado de votos".

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez (PP), nunha entrevista | Fonte: Europa Press

Moi duro coa actitude da oposición na cidade das Burgas, nunha entrevista con Europa Press, o rexedor defendeu que o grupo de goberno "ten as mans tendidas ao diálogo", pero só recibiu das súas rivais negativas e mesmo algunha "mazá envelenada".

Así, aínda que defende a "normalidade" retomada tras un final convulso do mandato anterior marcado polas operacións xudiciais e asegura que o goberno "traballa e a moi bo ritmo", cre que "facilitaría" a tarefa contar cuns orzamentos aprobados ou co plan xeral de ordenación municipal (PXOM), tendo en conta que a ordenación urbanística provisional de 2011 foi anulada pola Xustiza.

Sobre os orzamentos, lembra que o PP presentou un borrador cunha cifra de ao redor de 100 millóns de euros, que se "axusta" ás esixencias da normativa estatal e que incide no social.

"É un borrador aberto e estamos a tratar de negociar. Nós non podemos aprobalos sós porque non temos a maioría suficiente", recoñece o rexedor, quen lamentou que, polo momento, "non" haxa avances con ningún grupo --o PP goberna con 10 edís, mentres que Democracia Ourensana (D.O.) suma oito, o PSOE seis e Ourense en Común, tres--.

MOCIÓN DE CONFIANZA: ORZAMENTOS "DESACREDITADOS"

Preguntado, ante a falta de avances que constata, se se expón a vía da moción de confianza, á que recorreron xa outros rexedores como o alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, de Marea Atlántica, móstrase remiso e insiste en que a súa preferencia é a "negociación". "Sempre un exponse todas as opcións, pero creo que hai que ser consecuente. Uns orzamentos negociados teñen un efecto positivo para a cidade porque xeran credibilidade nos políticos", esgrimiu.

Con todo, contrapuxo que, se un alcalde recorre á moción de confianza, pérdea e despois as contas quedan aprobadas ante a "incapacidade" dos seus rivais para promover unha moción de censura, os orzamentos nacen "sen apoio" e "desacreditados desde o primeiro momento", polo que "non se produce o mesmo efecto positivo".

"Buscamos a normalidade duns orzamentos negociados. Non hai peor actitude que a de tentar sacar votos á conta de asfixiar á cidade e creo que os veciños se dan conta", advertiu, antes de concretar que, "nuns días", o goberno terá "o texto refundido" da PXOM para presentar á oposición, pero teme a mesma actitude.

"Eles sempre piden informes, contrainformes... e o tempo está a pasar", explicou, antes de subliñar que, precisamente por este motivo, "non se pode dar" unha data tope de aprobación das contas.

"DIFÍCIL" UNHA 'GRAN COALICIÓN' CO PSOE

Preguntado pola sombra da moción de censura que segue planeando sobre o goberno ourensán, lembrou que xa é un alcalde "reprobado" e que non se lle deron "nin cen días de marxe", antes de incidir en que, en todo caso, os "enfrontamentos entre os partidos da oposición" dificultan o paso.

En todo caso, mostrouse convencido de que unha moción de censura e un posterior goberno con "tres partidos tan distintos" --D.O., PSOE e Ourense en Común-- levaría á cidade ao seu "maior fracaso". "Creo que eles mesmos saben que sufrirían a maior das derrotas se a cidadanía vise as súas cambadelas. (...) O seu é 'nin contigo, nin sen ti'", resolveu.

Sobre a posibilidade de que haxa un achegamento ao PSOE e que, dalgún modo, póidase activar unha 'gran coalición' local que dea máis estabilidade ao goberno, lamentou que os socialistas fixesen "un dobre xogo". "Antes das eleccións dicían que favorecerían a gobernabilidade, pero non cumpriron", criticou.

Así as cousas, ve "difícil" esta 'gran coalición' a estas alturas do mandato e en vista da actitude que mantiveron ata o momento. Tamén considera que aos socialistas "dificúltanlles moitísimo as actuacións" os seus propios "conflitos internos".

VARIANTE EXTERIOR DO AVE

A pesar de todas as "dificultades", defendeu que no seu goberno déronse pasos importantes e exemplificou con asuntos como a estación intermodal ou o proxecto da circunvalación norte. "Foron moitos os logros en pouco tempo e tamén van necesitar o seu tempo de execución", destacou Vázquez.

En canto á variante exterior do AVE, asegurou que el confía "na palabra dada" polo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, e insiste en que el seguirá esixindo este investimento que fora "comprometida previamente". "Pero tamén compartimos a prioridade de que o AVE a Galicia chegue en 2019. Galicia, e Ourense en concreto, necesitan esa conexión con Madrid en 2 horas e 20 minutos", resolveu.

"SINTONÍA PERFECTA" CON BALTAR

Fronte ás voces que pon en dúbida que teña boa relación co presidente da Deputación e do PP de Ourense, Manuel Baltar, replicou que entre ambos "a sintonía é perfecta". "As relacións son perfectas", reafirmou, antes de argumentar: "en todo o que pedimos e tivo a posibilidade de cumprir, respondeu".

Por exemplo, apuntou que, igual que o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, proponse impulsar Ourense como "cidade balnearia", Baltar "tamén está neste proxecto", unha actitude que agradece.

Do caso de suposto acoso sexual contra Baltar e que non só foi arquivado, senón que a Fiscalía pide abrir xuízo contra a muller denunciante, rexeitou "opinar" e sinalou que, como representante público, "respecta" as decisións xudiciais "sempre". O "único" que pide á Xustiza é "máis celeridade" se é posible, "para evitar especulacións e dimes e diretes que danan moito".

Acerca de se dá por superada a confrontación en Ourense entre o 'baltarismo' e afíns a Feijóo, replicou que "non hai ningún enfrontamento no partido nin na cidade nin na provincia". "Hai unha situación correcta, un presidente local, un provincial, un autonómico e un nacional. Hai unhas escalas e eu aposto tamén polo acordo dentro do partido", resolveu.

"ENVORCO" NAS CIDADES

Sobre as eleccións municipais de 2019, augurou un "envorco" nas cidades a favor do PP e, no que incumbe a Ourense, afirmou que el non vai a "autoproclamarse candidato" porque é o PPdeG o que debe decidir. En todo caso, sobre se lle faría ilusión, contestou que a el lle gusta "traballar pola súa cidade" e que desexaría "ver realizados" os seus "proxectos e compromisos".

En canto á limitación de mandatos, Vázquez, quen afirma que el "pediu" no seu día encabezar a lista do PP ourensán ás últimas municipais, replicou que non se ve "30 ou 40 anos de alcalde" e que, a título persoal, non ve "bo" que un dirixente permaneza na mesma "cadeira" moitos anos.

"Pero tamén é certo que un proxecto dunha cidade non se fai en dous nin en catro anos", reflexionou, sen pronunciarse acerca de se Feijóo debe optar ou non por cuarta vez á Xunta. "Falta moito, a decisión correspóndelle a el e eu non vexo a necesidade de presionar a ninguén", concluíu.