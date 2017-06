Galicia conta cuns 6.000 depósitos de auga para a loita contra os incendios forestais

Galicia conta cuns 6.000 depósitos de auga repartidos polas catro provincias para a loita contra os incendios forestais. En concreto, son 5.919 puntos establecidos en 19 distritos forestais.

Traballadores de Atrifoga sofocando un lume | Fonte: Atrifoga

A Consellería do Medio Rural explicou que nos últimos cinco anos se construíron un total de 412 depósitos novos "co obxectivo de reforzar e mellorar estas instalacións". E é que estas, subliñou o departamento dirixido por Ángeles Vázquez, "son claves no traballo de medios terrestres e aéreos do dispositivo antiicendios de Galicia".

Así, na provincia da Coruña están localizados 1.696 puntos, mentres que en Lugo se atopan situados un total de 1.496. Dos restantes, 1.447 están en Ourense e 1.274 en Pontevedra.

Ademais, Medio Rural ten aberta unha liña de axudas dotada de catro millóns de euros para os montes veciñais e sociedades de fomento forestal co propósito de previr "os danos causados nos montes por incendios, desastres naturais e catástrofes".

Esta axuda engloba unha liña de subvención que financia, entre outros servizos, o control de combustible en áreas devasas, o rexenerado forestal natural e a eliminación de masas forestais.