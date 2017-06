O BNG solicita por carta a Feijóo un grande acordo de país para unha nova política forestal

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, remitiu unha carta ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na que lle solicita un encontro entre ambos para abordar un grande acordo de país en materia forestal. "Un acordo que permita corrixir os erros de décadas e establecer as bases para un monte limpo, ordenado e multifuncional como mellor antídoto contra os incendios e a favor dun rural vivo", sinala a formación nacionalista.

Eucaliptos na zona de Cabo Ortegal / Pierre en www.flickr.com/photos/pierrepita/2962116512/

A portavoz nacional do BNG pídelle a Feijóo un encontro para "poder trasladar as propostas que ten o BNG en materia de política forestal" e pór en marcha este "grande acordo de país" que sente as bases para "unha nova política forestal" que, segundo pide, "deixe atrás os erros cometidos durante as últimas décadas".

Na misiva enviada a Monte Pío, a nacionalista lémbralle ao presidente que o Bloque propón desde hai anos "un cambio na política forestal" de Galicia e considera que "a catástrofe humana e ambiental" que acaba de sufrir Portugal "fai imperativo sentar a falar".

"XIRO DE 180 GRAOS"

"Desde o BNG insistimos na necesidade de facer un grande acordo de país que lle dun xiro de 180 graos á xestión do monte", sinala Ana Pontón que recoñece que aínda que "os cambios necesitan tempo", é "urxente sentar a dialogar para pór en marcha unha xestión do monte adaptada á realidade" e que "pense no interese xeral e deixe de hipotecar o noso futuro polos intereses de empresas contaminantes como Ence", apuntou.

E é que para Ana Pontón "non é posible ser alleos" á situación que vive Portugal e considera "obrigado" sacar conclusións que axuden a evitar que unha situación similar poida volver producirse dun lado ou do outro do Miño.

Neste sentido, incide nas similitudes da realidade territorial e forestal entre Galicia e o país veciño. Así, entre outras, cita "o abandono do rural e do monte, a falta de ordenación forestal, a fortísima presenza de especies foráneas pirófitas (eucalipto e piñeiro) ou a desestacionalización dos incendios".

"PURO SENTIDO COMÚN"

Respecto diso, o portavoz parlamentario de Agricultura do BNG, Xosé Luís Rivas 'Mini', destacou que, tras o "dramático incendio de Portugal", esta proposta é de "puro sentido común".

"Hai que sentar a falar e chegar a un grande acordo de país para ordenar o noso monte", considera.