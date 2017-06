“É inadmisible que a un deputado provincial se lle negue a entrada a unha instalación pública”

O deputado provincial Xosé Lois Jácome, voceiro da Coalición Son na Deputación de Pontevedra, quedou fóra dunha visita programada ao Parque de Bombeiros do Porriño, xa que "a institución provincial permanece nun absoluto silencio administrativo, sen deixar entrar a Jácome nos parques de bombeiros" da provincia, denuncia Coalición Son.

Xosé Lois Jácome, no Parque de Bombeiros do Porriño.

De novo, o deputado provincial pregúntase "que ten que ocultar a xerencia e Matinsa para negarlle a entrada deste xeito a un representante público".

A isto, di, "tamén se lle suma a tardanza nas respostas ás preguntas feitas por este deputado hai meses, nunha situación que se está volvendo insostible, pois se incumpren prazos administrativos con total impunidade".

Jácome cofésase "indignado" polas respostas da xerencia, xa que nelas dise que "Matinsa non incumpre o contrato, cando está demostrado que si o fai e existen numerosos indicios de que dito incumprimento podería ser incluso máis grave do que sabemos", argúe o deputado provincial.

Por outra banda, antes da entrada de Matinsa, os bombeiros da provincia tiñan até catro unidades específicas en marcha e funcionando: a unidade canina, a de rescate en altura, buceo e a de NRBQ (Nuclear, Radiolóxica, Bacteriolóxica e Química). Mais segundo a xerencia, nunha resposta a unha pregunta formulada por Xosé Lois Jácome, di que estas unidades sempre foron ‘semiprofesionais’, tamén argúen, no caso da unidade cinolóxica, que os cans nunca foron propiedade do consorcio.

“Estes argumentos tan pobres demostran o desmantelamento dun servizo público que estaba funcionando grazas á vocación e a profesionalidade do corpo de bombeiros que temos na provincia”, di Jácome.

Precisamente, unha das reivindicacións do persoal do servizo contra incendios é a definición de competencias, condicións laborais, formación e compensación necesaria para efectuar as tarefas dentro das unidades específicas. Porén, "Matinsa négase, desmantelando un servizo profesional que viña funcionando até o de agora, e do que a propia Xunta, en agosto do 2011 presumía nun comunicado oficial", lemgra Jácome.

Dende a Coalición Son din que seguirán denunciando estas "prácticas de oscurantismo e falta de transparencia" e Jácome volverá presentar por rexistro outra solicitude de permiso de visita aos parques de bombeiros, ademais de denunciar os indicios de incumprimento de contrato por parte de Matinsa e o consentimento da actual xerencia e do goberno da Deputación, que "en lugar de defender á clase traballadora, defenden á patronal", denuncia.