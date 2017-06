Un total de 150.000 persoas participaron no San Xoán coruñés

Un total de 150.000 persoas participaron esta pasada noite no San Xoán coruñés. En concreto, 100.000 persoas optaron polas praias da cidade herculina, mentres que o resto polo típico San Xoán dos barrios.

Segundo explicou a concelleira de Medio Ambiente, a situación nas praias coruñesas, en todo momento controlada, caracterizouse pola tranquilidade e o comportamento cívico dos asistentes. "Foi unha festa de San Xoán exemplar", subliñou a edila.

Ademais, non foi necesario desaloxar as praias de Riazor e do Orzán porque o mar estivo "moi tranquilo", feito que "facilitou o traballo" ao Concello.

As praias de Oza, San Amaro e Lapas xa están limpas e prevese que entre as 14,30 e as 16,00 horas deste sábado todos os areais do Concello coruñés estean libres de lixo.

Ás 11,00 horas deste sábado, a planta de Nostián xa recollía 62 toneladas de lixo. Con todo, esta cifra non é definitiva.