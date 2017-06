O Laboratorio de Saúde Pública de Galicia conta con máis de 100 procedementos acreditados

O Laboratorio de Saúde Pública de Galicia (LSPG), que realiza as analíticas dos programas de vixilancia e control oficial da Consellería de Sanidade no ámbito da protección da saúde, recibiu recentemente unha auditoría de reevaluación de todas as súas técnicas acreditadas e de ampliación de novas técnicas.

Tras esta avaliación, realizada pola Entidade Nacional de Acreditación (ENAC), o Laboratorio pasa a dispor de máis dun centenar de procedementos acreditados, ampliando notablemente o seu catálogo de servizos para o control oficial, tal e como indicou a Xunta nun comunicado.

O pasado ano realizáronse nel 185.790 analíticas a un total de 15.363 mostras. Ademais, levaron a cabo 15.358 controis de calidade para asegurar a calidade das avaliacións.

O LSPG ofrece servizos analíticos, tanto microbiológicos como físico-químicos, nos ámbitos da seguridade alimentaria e a sanidade ambiental.