O irmán de Ignacio Echeverría fai o saque de honra nun partido en memoria das vítimas do terrorismo

O irmán de Ignacio Echevarría, Joaquín Echevarría, o cidadán español que perdeu a vida o pasado 3 de xuño nun atentado terrorista en Londres tratando de axudar á Policía, fixo esta mañá o saque de honra nun partido de fútbol a favor do colectivo de vítimas do terrorismo no que se rende homenaxe a quen máis combateu ao terrorismo.

Entrega da mención | Fonte: Europa Press

O 'Primeiro Memorial Verdade, Memoria, Dignidade e Xustiza' foi organizada pola Confederación Española de Policia (CEP), a Asociación Española de Gardas Civís (AEGC), a Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSI-F) e a Asociación de Vítimas do Terrorismo (AVT).

Tamén asistiron e exdirector xeral da Policía, Ignacio Cosido, ademais do Presidente da AVT, os secretarios xerais de CEP, AEGC e CSI-F e algúns exprofesionales do mundo do fútbol, que compartiron este acto de apoio ás vítimas do terrorismo, como Quique Estebaranz, César Gómez e Rafa Guerreiro.

Todos os participantes gardaron un minuto de silencio en recordo das máis de 900 vítimas do terrorismo e en recordo de Ignacio Echeverría, quen como dixo Cosidó, "é un orgullo para os españois".

Pola súa banda, en declaracións a Europa Press, a AEGC sinalou este é un acto "que se merecen todas as vítimas, quen non deben ser esquecidas pola sociedade por moito que agora gocemos dunha paz merecida".

"Os gardas civís e os policías temos a triste honra de ser o colectivo máis sacrificado, os que máis vítimas sufrimos a mans do terror, polo que sabemos de primeira man a dor que causou o terrorismo. Por iso sempre nos terán ao seu lado de maneira incondicional, sen antepor ningún interese político", manifestou.