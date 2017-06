Santalices participa en Madrid nun encontro mundial de parlamentarios de Sanidade

O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, participou este sábado no VIII Atopo Global de Parlamentarios de Sanidade, que se celebra en Alcalá de Henares (Madrid), onde destacou que "no proceso lexislativo hai espazo para as achegas de deputados, profesionais, cidadáns e Goberno, porque se complementan".

Así, Santalices foi o encargado de moderar unha mesa redonda sobre o traballo interno das comisións parlamentarias, que tiña por obxectivo buscar fórmulas que permitan desenvolver melloras neste proceso, como contar coa opinión de expertos para elaborar iniciativas ou a repercusión das mesmas segundo o lugar onde sexan debatidas --pleno ou comisión--.

Así mesmo, segundo informa o gabinete de comunicación do Parlamento galego, tamén se abordou a utilización de diferentes mecanismos de participación cidadá para mellorar o traballo e a divulgación do traballo parlamentario.

Así as cousas, o xefe do Lexislativo destacou o uso das proposicións non de lei no Pazo do Hórreo, que permite o impulso da acción de goberno a través dunha iniciativa pioneira que actualmente só contempla a Cámara galega.

O VIII Atopo Global de Parlamentarios de Sanidade está organizado polo grupo Sanitaria 2000 e conta coa participación de deputados e senadores da Cortes Xerais e de representantes dos parlamentos autonómicos.