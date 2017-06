Rueda e Rodríguez Miranda participan na festa do polbo organizada por galegos en Núremberg (Alemaña)

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, participaron este sábado na Festa do Polbo que organiza o Centro Galego de Núremberg e que cumpre 25 anos.

Rueda e Rodríguez Miranda en Núremberg (Alemaña) | Fonte: Europa Press

Na festa, á que tamén asistiu o alcalde do Carballiño, Francisco José Fumega, aproveitouse para hermanar esta celebración coa tradicional Festa do Polbo que cada ano celebra este municipio ourensán.

A celebración deste sábado contou, ademais, coa actuación da artista galega Cristina Pato, así como da sección música do Centro Galego desta cidade alemá.

Durante a súa visita, os representantes da Xunta eloxiaron os valores da colectividade galega no exterior, que constitúe en todos os lugares un "exemplo de integración" que, ao mesmo tempo, esfórzase por manter vivas as tradicións e cultura galega no estranxeiro.

Segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística (INE) a 1 de xaneiro de 2017, residen actualmente en Alemaña 17.023 galegas e galegos, dos que máis da metade (9.073) naceron xa na diáspora.