A Garda Civil localiza en Galicia a case 100 condutores que consumiran alcol ou drogas en San Xoán

Segundo indicou o Instituto Armado nun comunicado, os servizos establecéronse naqueles puntos nos que se prevía que puidese haber unha maior inxesta de alcol, combinándose dispositivos masivos e de longa duración en vías de alta capacidade con outros de menor entidade e por curto espazo de tempo.

Estes últimos trasladábanse dun lugar a outro para contrarrestar os posibles avisos da súa localización que se puidesen realizar a través das redes sociais.

A porcentaxe de positivos en relación coas probas practicadas supón un 2,57 por cento, similar á porcentaxe obtida durante o San Xoán de 2016 (2,15 por cento) pero mellor que o de 2015 (3,02 por cento).

En canto ás probas de detección do consumo de drogas, realizáronse un total de 35 probas de drogas, obtendo un resultado positivo en 17 casos.

Neste caso, a porcentaxe de positivos respecto o número de probas representa un 48,57 por cento, lixeiramente superior á porcentaxe de 2016 (43,75 por cento) e menor ao de 2015 (56,25 por cento).

CASOS

Na provincia de Ourense, unha condutora de 53 anos co permiso retirado e que presentaba síntomas evidentes de alcol negouse a realizar a proba, polo que foi posta a disposición xudicial como autora dun delito de condución dun vehículo a motor baixo a influencia de bebidas alcohólicas e outro de negativa a someterse ás probas legalmente establecidas.

Así mesmo, na saída da cidade da Coruña, na autovía AC-14, interceptouse ás 7,00 horas a un condutor que duplicaba a taxa de alcol e que viaxaba coa súa muller e a súa filla de catro anos. Cando se lle ofreceu á muller facerse cargo da condución do vehículo, esta negouse a realizar a proba manifestando que ía dar " moito máis" que o seu marido.

Por outra banda, un condutor de 24 anos que triplicara a taxa de alcol quedou durmido nunha postura "moi incómoda e dolorosa" dúas horas despois de ser inmobilizado na AC-11 (Alfonso Molina). Os gardas civís tiveron que insistir golpeando repetidamente o portelo do turismo para espertalo e comprobar se podía continuar a súa viaxe, aínda que aínda duplicaba a taxa regulamentaria.

Cabe destacar que unicamente se rexistrou un accidente con feridos no termo municipal de Tui (Pontevedra), no que presentaba síntomas de acharse baixo os efectos do alcol, polo que foi posto a disposición xudicial.