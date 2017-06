A Xunta nega rotundamente as acusacións do PSdeG sobre os contratos da Dirección Xeral de Mobilidade

A Consellería de Infraestruturas e Vivenda negou rotundamente as acusacións de PSdeG sobre os contratos públicos da Dirección Xeral de Mobilidade e lembrou que todos os interesados poden solicitar os expedientes de contratación tramitados por estes departamentos para consultalos.

Nun comunicado remitido aos medios este sábado despois de que os socialistas galegos acusasen á Consellería de Infraestruturas e Vivenda de "privilexiar" a unha empresa cos estudos para a planificación do transporte, o Goberno galego asegurou que "garante" o "estrito cumprimento" da Lei de contratos do sector público "en todos os procedementos".

Por iso, convidou a acudir á Xustiza a "quen teña indicios dalgunha irregularidade" xa que, segundo indicou, a Administración autonómica será "primeira interesada en clarificalo".

"Os contratos de planificación e asistencia técnica formalizados por ese centro directivo realízanse, como todos os da Xunta, mediante procedementos regulados e transparentes", deixou claro o departamento que dirixe Ethel Vázquez.

En relación co contrato para o asesoramento e asistencia á Dirección Xeral de Mobilidade en materia de transporte público colectivo regular de uso xeral, a Xunta destacou que foi licitado no Diario Oficial de Galicia o 22 de xullo de 2016 mediante un procedemento público e aberto, con garantías de concorrencia para todas as empresas relacionadas co obxecto do contracto.

"É o mesmo caso de licitación, mediante procedemento público e aberto, da contratación dos servizos para a planificación do sistema de transporte público de viaxeiros integrado coa prestación do transporte baixo demanda en seis zonas de Galicia, anunciada no Diario Oficial de Galicia o 7 de outubro de 2016", indicou.