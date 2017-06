O portavoz de En Marea, Luís Villares, visitou este sábado pola mañá a feira onde tivo lugar a poxa anual de rubia galega organizada pola Asociación de criadores de rubia galega.

Segundo a indicado En Marea nun comunicado, Luís Villares defendeu a necesidade de promover este tipo de gandaría de calidade que dá ao produto "un valor engadido", ademais de convertelo nun produto de "calidade diferenciada".

"As necesidades específicas deste tipo de cría, que necesita unha extensión de pasto importante, deixan en evidencia que se a Xunta estivese realmente interesada en potenciar e loitar polo rural prestaría máis atención e apoio a este sector", argumentaron desde En Marea.

De feito, sosteñen que o apoio a esta gandaría de calidade "serviría para frear a progresiva eucaliptización que está a sufrir Galicia, e con isto o incremento de incendios".

"A día de hoxe, grazas ás políticas da Xunta, temos un rural que é pasto dos eucaliptos e, por tanto, do lume", denunciou Villares.

En relación ao peche de escolas no rural, Villares destacou que o seu grupo esixirá a dimisión do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ante "a súa decisión de pechar as escolas de Ribadavia, Porriño, Serra de Outes e As Pontes".

De feito, a deputada de En Marea Luca Chao reuniuse este sábado pola mañá coa Anpa de Navascués, en Outes, para "coñecer e estudar as accións a levar a cabo para lograr que a Consellería non leve a cabo estes peches".