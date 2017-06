Desarticulado un punto de venda de drogas en Ribadumia (Pontevedra)

A Garda Civil detivo a un veciño do municipio pontevedrés de Ribadumia acusado dun delito contra a saúde pública por dedicarse á venda e distribución de estupefacientes a pequena escala.

Detido un veciño de Ribadumia por tráfico de drogas | Fonte: Europa Press

Segundo informou o Instituto Armado, a investigación, levada a cabo por efectivos do Posto Principal da Garda Civil de Cambados baixo o nome de operación 'Muro', constatou as sospeitas que recaían sobre este individuo, que distribuía e vendía cocaína a través do bar no que traballaba.

Tras isto, foi detido acusado dun delito contra a saúde pública e os axentes realizaron rexistros no seu domicilio e outro no establecemento onde traballaba.

Durante os rexistros, a Garda Civil incautouse de 20 gramos de marihuana, unha báscula de precisión, útiles para a elaboración e empaquetado das doses, así como 2.000 euros en efectivo, ocultos nunha caixa, que tamén foron intervidos.

As investigacións previas que se fixeron no seu momento para controlar as actividades desta persoa e a axuda do Servizo Cinolóxico, co can detector de drogas da Garda Civil, axudou a localizar a droga, que estaba escondida en dous sitios distintos da rúa.

O detido ocultaba a droga na rúa, en dous lugares distintos afastados do punto onde adoitaba vendela para minimizar os riscos e evitar que se lle incautasen se nalgún momento sorprendíano facendo unha transacción.

Nun muro próximo ao bar e oculto entre as pedras localizáronse 14 dose de cocaína preparadas para a súa distribución e nos arredores da localidade atopouse un zulo oculto entre a matogueira onde gardaba ao máis de 100 dose de cocaína nunha bolsa, dentro dun bote hermético para evitar a súa deterioración.

O detido, xunto coa droga e demais efectos intervidos, foi posto a disposición do Xulgado de Instrución número 3 de Cambados, que decretou a súa liberdade provisional con cargos.