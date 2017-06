O programa Feder Galicia 2014-2020 seleccionou operacións por 500 millóns de euros ata o 31 de decembro de 2016

O programa operativo do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional de Galicia (Feder Galicia) 2014-2020 seleccionou ata o pasado 31 de decembro unhas 1.700 operacións por un importe que case alcanza os 500 millóns de euros, o que supón un 45,7 por cento da axuda total programada.

Así se puxo de manifesto na reunión que celebrou esta semana en Santiago o comité de seguimento do programa operativo de Feder Galicia, onde "se deixou patente que co desenvolvemento destas actuacións quérese consolidar o progreso autonómico cun modelo de crecemento intelixente, sustentable e integrador", tal e como indicou a Xunta nun comunicado.

O obxectivo do programa é reforzar as capacidades rexionais para avanzar cara á excelencia en I+D+i, impulsando a utilización do TIC e apoiando o tecido empresarial galego para mellorar a súa competitividade.

O uso máis eficiente dos recursos naturais e culturais é outro dos seus ámbitos de actuación.