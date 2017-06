Un adulto e catro nenos feridos nunha colisión en Cangas (Pontevedra)

Unha colisión entre dous vehículos rexistrada este sábado pola tarde en Cangas (Pontevedra) saldouse con cinco persoas feridas, catro delas menores de idade.

O accidente tivo lugar en Aldán, na estrada que vai a Bueu, segundo indicou o CAE 112 Galicia.

O 112 tivo coñecemento dos feitos ás 14:45 horas deste sábado a través dun aviso de Urxencias Médicas. En concreto, os efectivos sanitarios indicaron que un dos vehículos continuou a súa marcha despois do sinistro.

O persoal do 112 informou do ocorrido aos Bombeiros do Morrazo, Protección Civil e Garda Civil de Tráfico.