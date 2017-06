O CIGAT lanza unha tecnoloxía innovadora para o tratamento de augas residuais industriais

O Centro de Innovación Galego de Sistemas Avanzados de Tratamento de Auga (CIGAT) vén de poñer no mercado unha tecnoloxía innovadora para o tratamento de augas residuais de industrias especiais. A súa primeira referencia será na multinacional farmacéutica SANOFI, no que supón a primeira chegada ao mercado dunha tecnoloxía desenvolvida no marco desta Unidade Mixta, que xa está sendo ofertada a clientes industriais a nivel estatal e internacional.

Laboratorio do Centro de Innovación Galego de Sistemas Avanzados de Tratamento de Auga (CIGAT).

Esta tecnoloxía, patentada pola Universidade de Santiago de Compostela (USC), desenvolvida con Cetaqua Galicia e licenciada ao grupo SUEZ, está deseñada para o tratamento en orixe, antes de mesturarse coas augas residuais domésticas, de augas residuais industriais que conteñen determinados contaminantes, chamados emerxentes, cun potencial impacto negativo sobre a saúde e o medio ambiente, como augas hospitalarias e industriais procedentes dos sectores químico e farmacéutico.

Estas substancias poden causar problemas nos sistemas de depuración convencionais, xa que non están deseñados a tales efectos, polo que o tratamento en orixe resulta máis eficiente en termos económicos e ambientais, evitando deste xeito maiores investimentos nas depuradoras que existen actualmente.

Formado pola empresa Viaqua e o centro tecnolóxico Cetaqua Galicia, CIGAT é unha unidade mixta no ámbito da auga e medioambiente constituída co apoio da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta a través da Axencia Galega de Innovación (GAIN). O principal obxectivo da CIGAT é reducir a contaminación das augas e protexer e explotar sustentablemente os recursos hídricos galegos.