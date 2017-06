A alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, instou aos representantes públicos a esquecerse do "pouco" que os "separa" e centrarse no "moito" que os "une". "Ben o sabían aquelas 16 persoas, 15 homes e unha muller que, procedendo de signos políticos moi distintos, souberon unirse alá polo ano 1979 para elaborar o anteproxecto de estatuto coñecido como 'Estatuto dos 16'", subliñou a rexedora mindoniense na ofrenda do Antigo Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento.

En concreto, a alcaldesa de Mondoñedo exerceu de delegada oferente na celebración deste ano, que estivo presidida polo Bispo de Mondoñedo-Ferrol, monseñor Luís Ángel das Heras, tal e como indicou o Bispado nun comunicado.

Á entrada á Catedral de Mondoñedo tocouse a marcha do Antigo Reino de Galicia para gaita e órgano. Ademais, acompañou a celebración o Orfeón lucense, coro oficial da catedral, que interpretará a Misa Galega de José Castiñeira e cantos en galego do Padre Feijóo.

"Pasaron xa 348 anos da primeira vez que se celebrou esta ofrenda, pero non podemos vela como unha de tantas tradicións que perduran só por arraigamento. A ofrenda do Antigo Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento permanece vixente porque seguimos sendo maioría aqueles que defendemos o noso valor como pobo firme e asentado nas súas raíces, orgulloso e forte no seu tronco, e valente e xeneroso nas súas follas", proclamou Candia durante o seu discurso.

Acto seguido, referiuse a unha pasaxe do escritor mindoniense Álvaro Cunqueiro, quen escribiu: "Encomiado sexa Deus porque me permitiu nacer, crecer e facerme home neste grande reino que chamamos Galicia".

A continuación, apostou por unha "adecuada dotación de medios económicos para as demandas dos lucenses", co obxectivo de "mellorar a súa vida cotiá con máis servizos e infraestruturas". Así, defendeu "un bo coidado dos nosos maiores", á vez que fixo fincapé na necesidade de "combater o despoboamento do rural".

"Todos somos iguais e todos podemos aspirar a ter as mesmas oportunidades, tamén aqueles a os que agora parece que non lles vale o Estado en que viven, aínda que lles permitise gobernar concellos ou ocupar escanos no Congreso e no Senado", remarcou Candia en alusión á oposición.

Por último, fixo fincapé na necesidade de que se erradique "dunha vez por todas" a secuela da violencia machista, xusto antes de condenar o terrorismo yihadista.

Pola súa banda, o Bispo de Mondoñedo-Ferrol sumouse ás palabras de Elena Candia: "Valoro que vostede recoñeza, señora alcaldesa, que os representantes elixidos polos cidadáns para gobernar han de pensar no mellor para todos, sen excluír a ninguén. Coma xa dixen, para Cristo Señor todos poden ser partícipes da súa vida", subliñou.