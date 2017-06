O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, asegurou este domingo que Marea Atlántica fai unha valoración "razoablemente positiva" da súa xestión cando se cumpren dous anos desde a súa chegada ao Goberno municipal da Coruña.

Celebración dos dous anos de goberno de Marea Atlántica na Coruña | Fonte: Europa Press

"Fixéronse cambios na cidade en todas as áreas", defendeu Xulio Ferreiro en declaracións aos medios, xusto antes de precisar que na área de Cultura leváronse a cabo "políticas de referencia", tanto en relación a Galicia como fóra dela.

Tamén se referiu á área de Xustiza Social, na que se desenvolveron medidas como a renda social municipal. "Creo que en todas as áreas facemos un balance semellante", agregou o alcalde coruñés, para logo facer fincapé en que o programa electoral de Marea Atlántica ten "un nivel de cumprimento alto".

No entanto, a pesar de que este domingo é "un día para celebrar" e para "coller impulso para os dous anos que quedan", Xulio Ferreiro admitiu que "quedan moitas cousas por facer". "Lanzamos tres pactos de cidade neste ecuador do mandato", sinalou en alusión ao modelo de mobilidade, á construción da área metropolitana e á incorporación do territorio portuario á cidade.

Este tres aspectos, explicou, son "tres dos desafíos" que ten por diante Marea Atlántica, que afronta a ordenación do espazo público "con ánimos".

MÁIS DE 200 ASISTENTES

Ao acto, celebrado no coruñés Campo da Leña e titulado 'Marea Atlántica. Dous anos de cambio en común', acudiron máis de 200 persoas. Alí, Xulio Ferreiro defendeu que Marea Atlántica demostrou durante dous anos que se pode facer política "doutra maneira": "Desde a proximidade".

"Os traballadores saben que se teñen un problema, o Concello vai ser o seu aliado. [...] Sabemos que o noso papel é poñernos ao lado dos máis débiles", defendeu, xusto antes de facer fincapé en que as mareas municipais non só se xogan que "siga un alcalde ou un goberno", senón "os modelos de cidades" que desexan.

Pola súa banda, o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, asegurou que cando Ferrol en Común chegou á Alcaldía a cidade era "unha balsa de pedra que se afastaba do país". "Chegamos para recuperar as políticas de benestar e participación en tempos moi duros", defendeu, para logo afirmar que o seu grupo de Goberno seguirá "facendo épica estes dous anos para repetir nas próximas eleccións".

NORIEGA: "HAI QUE EXERCER A DIGNIDADE"

No acto tamén participou o rexedor de Santiago, Martiño Noriega, quen defendeu que "para ser cargo público non fai falta estudar unha carreira, tan só hai que exercer a dignidade". A continuación, aseverou que as institucións se toman para "polas ao servizo dos que levaban sendo agredidos anos e anos".

"Tentamos durante todo este tempo exercer a dignidade e estar ao servizo da xente", proclamou, xusto antes de admitir que gobernaron durante "dous anos moi duros".

Á celebración tamén acudiu Gala Pin, de Barcelona en Comú, quen precisou que as mareas levan "moito máis que dous anos" traballando: "Se lembramos de onde vimos: de defender a sanidade, a educación", destacou.

No acto tamén interviñeron Ledicia Piñeiro, de Ourense en Común; Benito Portela, de Sada Maioría e alcalde desta localidade; Chus Boo, de Ames Novo; e Sara Outeiral, de Nós Pobra.

ASUNTOS MUNICIPAIS

Antes de comezar o acto e preguntado polo feito de que a entrevista con Portos do Estado está a atrasarse, o alcalde da Coruña indicou que o Concello atópase en "un impás de espera" debido a que Portos ten que lidar agora co problema da estiba. No entanto, admitiu que é "necesario" darlle "outro impulso" a este asunto.

Sobre as negociacións co PSOE, destacou a existencia dun principio de acordo para incluír proxectos deste partido nos orzamentos municipais á volta do verán. Isto demostra, argumentou, que Marea Atlántica e PSOE están a ser capaces de "reconducir" a súa relación: "Quen gaña é a cidade cando nos pomos de acordo".