O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, admitiu que "sería bo que houbese un goberno alternativo" ao de Mariano Rajoy, pero dixo que é en Madrid onde deben analizar este tema: "Creo que en Madrid é onde teñen que definir cales son os termos dese entendemento".

En concreto, o rexedor herculino pronunciouse deste xeito tras ser preguntado por un posible apoio de Podemos a unha hipotética moción de censura do PSOE. "Eu creo que, en realidade, é bo que haxa entendemento entre as forzas que temos un denominador común contrario ás políticas de austericidio, recortes e falta de democracia do PP", opinou.

E é que, a xuízo de Ferreiro, "sería bo que houbese un goberno alternativo" ao de Mariano Rajoy. "Fose bo que o houbese en decembro de 2015 e seguramente tamén en decembro de 2016. Pero nunca é tarde se hai un acordo e un consenso", resolveu.