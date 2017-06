Animalistas cualifican de “lei de desprotección” o anteproxecto da Xunta

Máis de 30 colectivos animalistas tacharon este domingo de "lei de desprotección animal" o anteproxecto da Xunta e pediron que se inclúan nel todos os tipos de animais e "non só os domésticos". Diso deu conta unha das integrantes da Asociación Protectora de Animais Aloia (Tui), Ana Sánchez, no marco dunha manifestación este domingo en Santiago de Compostela. "O que nós queremos é que se acabe cos malos tratos e o abandono animal, polo que consideramos que a nova lei retrocede mesmo á do 93, xa que só inclúe aos animais de compañía", comentou.

Manifestación animalista en contra do anteproxecto de Lei en Santiago | Fonte: Europa Press

Sánchez explicou que os animalistas "non están de acordo" co proxecto de lei que se rexistrou no Parlamento. Consideran que é unha lei que "vai promover a privatización de centros autorizados" e a provocar que "determinadas empresas se lucren do abandono animal".

"Esta lei, tal e como está, non é para acabar cos malos tratos e abandono animal, senón para facer negocio desta secuela, e iso non o podemos consentir", recriminou a animalista, á vez que avanzou que teñen "clarísimo" o obxectivo que perseguen: "Isto non vai ser o último que fagamos".

UNHA LEI DE 'DESPROTECCIÓN'

Como unha "lei de desprotección" cualificaron as máis de 30 asociacións e colectivos animalistas que este domingo tomaron as rúas de Santiago o anteproxecto da Xunta para a elaboración da 'Lei de Protección e Benestar dos Animais de Compañía en Galicia'.

Ana Sánchez considera que, de levarse a cabo, sería "unha lei que retrocede á do ano 93, xa que só recolle nela aos animais de compañía, deixando de lado a outros como os touros, os cabalos, os animais de produción e os de experimentación".

Tamén foi crítica cos partidos políticos, denunciou que "non se contou cos colectivos e asociacións protectoras" e pediu que se realice de novo o anteproxecto, incluíndo as máis de 70 emendas que presentan.