Rural.- Controlado o incendio de Melón (Ourense), que afecta a 20 hectáreas

O incendio que afecta á parroquia de Quins, no municipio ourensán de Melón, quedou controlado ás 15,12 horas deste domingo, segundo informou a Consellería do Medio Rural.

Segundo as primeiras estimacións, as lapas calcinaron xa máis de 20 hectáreas. Nas tarefas de extinción participan seis axentes, 15 brigadas, 12 motobombas, unha pa e un helicóptero, así como efectivos do Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES).

Este é o segundo incendio forestal declarado na parroquia de Quins en apenas uns días. O pasado mércores quedou extinguido un lume logo de calcinar 111 hectáreas de superficie arboredo e 48 de monte raso.