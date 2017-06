González Formoso: “Moitos dos que se foron volven chamar ás portas do PSdeG”

O presidente da Deputación da Coruña, o socialista Valentín González Formoso, considera que o PSdeG está a recuperar terreo tras a aparición de Podemos e das mareas. De feito, considera que "moitos dos que se foron están a volver a chamar ás portas do PSdeG". Con todo, valora especialmente os compañeiros que, nunhas circunstancias complicadas, optaron por permanecer baixo as siglas do partido. De feito, considera que o PSdeG é un "cemento armado" sobre o que construír un proxecto que permita dirixir o Goberno galego nos próximos anos.

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso | Fonte: Europa Press

O PSdeG afrontará despois do verán as primarias para elixir unha nova dirección. Nese contexto, González Formoso comprende que se disparen as especulacións e que se baralle o seu nome para optar á Secretaría Xeral. "Por perfil é moi normal que a xente pense en min, se fai un checking dos parámetros que converten a unha persoa en candidato", explicou nunha entrevista en Cadena Ser, para despois matizar que, de momento, está "comprometido cun proxecto municipal que dura catro anos": "Ao que me estou dedicando creo que con resultados bastante aceptables".

Preguntado sobre se cre que os 'susanistas' darán a batalla no Congreso galego, o tamén alcalde das Pontes (A Coruña) lembra que a propia presidenta da Junta de Andalucía dixo no Congreso federal que había que remar todos xuntos.

Si recoñeceu, con todo, que "hai feridas sen curar", pero veo como algo "normal". Por iso, insta "a pelexar para que non haxa bandos e a integración sexa intelixente".

"VEXO PERFÍS MOI INTERESANTES"

En opinión de González Formoso, hai moitas persoas dentro do partido capacitadas para asumir a dirección. "Vexo perfís moi interesantes", afirmou, aínda que recoñece que a dificultade é o grao de coñecemento para algúns deles.

Do vigués Gonzalo Caballero di que é un compañeiro co que "apenas" falou "dous minutos", pero que ten o seu "respecto". Preguntado sobre Xoaquín Fernández Leiceaga, actual portavoz parlamentario do PSdeG, explica que "está a realizar o seu labor nun escenario complexo": "Unha oposición construtiva que comparto", apostilou.

Do coruñés Juan Díaz Villoslada destacou que foi capaz de incorporarse ao partido nun momento complicado e "deixando o seu traballo na Universidade da Coruña".

Sobre a presidenta da xestora galega, Pilar Cancela, afirma que o pasou mal nos últimos tempos, estando baixo observación, indicou, da xestora federal, e con competencias retiradas. Por iso, considera que, "como mínimo", hai que "agradecerlle o labor feito ata agora: "Creo que non foi nada fácil".

"SER CONTUNDENTE NON SIGNIFICA DICIR QUE NON A TODO"

Sobre o labor de oposición do PSdeG no Parlamento, cre que "ser contundente non significa dicir que non a todo". De feito, entende que a nova política significa ter capacidade para chegar a acordos: "Penses o que penses e deixando as siglas ao carón", resolveu.