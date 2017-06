Histórico ascenso do Rápido de Bouzas

Histórico Rápido de Bouzas, novo equipo de Segunda B. Por primeira vez en case 104 anos de historia. Un premio máis que merecido tras once meses de traballo, tras 38 partidos de Liga e tres eliminatorias de ascenso, aguantando o 2-2 con sufrimento ata o minuto 96. Épica fazaña do Rápido e sete equipos galegos a vindeira campaña en Segunda B.

O plantel do Rápido de Bouzas, no paseo matinal por Peralada. | Fonte: @patxisalinas

O equipo vigués empatou 2-2 no campo municipal de Peralada, e acadou o ascenso grazas aos dous goles a domicilio (1-1 na ida no Baltasar Pujales). Pablo Carnero adiantou o Rápido cun golazo no minuto 34 para o 0-1, pero tan só un minuto despois Xavi Boniquet empatou para os locais. Tralo 1-1 ao descanso, Coro marcou o 2-1 no minuto 53 de falta directa.

O Rápido non desfaleceu, confiou nas súas posibilidades e Diego Diz aproveitou un rexeite do porteiro local a remate de Pardavila para facer o 2-2 definitivo no minuto 61. Diego, o porteiro do Rápido, converteuse no heroe nos últimos minutos e o equipo de Patxi Salinas resistiu ata preto do minuto 97. Fazaña do Rápido de Bouzas en Cataluña, co ascenso por primeira vez na súa historia a Segunda B.

“Loitando unidos, crendo e confiando. Aquí non houbo figuras, houbo un equipo. A maior ledicia da miña vida. Acadei moitas cousas, pero isto é o máis grande que me pasou na miña vida”, afirmou un pletórico Patxi Salinas ao remate do partido. Polo Rápido de Bouxas xogaron: Diego; Jesús Varela, Xisco, Vieytes, Sergio Coti; Yago Pérez, Diego Diz, Youseff; Carlos Pereira, Pablo Carnero e Tomás. No segundo tempo saíron Nico, Juanma Torres e Pardavila.

"Aquí non se vai ir ninguén", dixo o presidente Manolo Seoane, que anunciou a renovación de todo o plantel, malia que Patxi Salinas non quixo confirmar a súa continuidade. O dirixente do Rápido anunciou que pedirá ao presidente do Celta, Carlos Mouriño, un partido amigable como homenaxe ao seu equipo polo histórico ascenso.

Co ascenso do Rápido de Bouzas, serán sete os equipos galegos na campaña 2017-18 en Segunda B: Pontevedra, Celta B, Racing de Ferrol, Boiro, Coruxo, Fabril e Rápido de Bouzas. E tres vigueses: Celta B, Coruxo e Rápido de Bouzas. Ademáis, un histórico como o Arenteiro acada o ascenso a Terceira División.