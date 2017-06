Galicia vivirá dúas novas xornadas de folga de autobuses esta semana coas negociacións rotas entre Xunta e sector

Galicia vivirá dúas novas xornadas de folga de autobuses esta semana, o martes 27 e o mércores 28, no medio dun conflito que se agravou nos últimos días e coas negociacións rotas entre a Xunta, por unha banda, e os sindicatos e a patronal, por outro.

O seguimento nos dous primeiros días de paro non só foi masivo, senón que o impacto foi moito maior debido ao incumprimento dos servizos mínimos, fixados nun 40% para as liñas regulares e no 100% para o transporte escolar.

O fin das clases marcará necesariamente unha menor afección no desenvolvemento da folga estes días, nos que, ademais, está por ver se ten a mesma efectividade a acción dos piquetes, que foron denunciados pola Xunta e reprobados tamén, a través de notas de prensa e a posteriori, polas empresas.

As centrais rexeitan esta "demonización" dos piquetes e aseguran que o "éxito" da convocatoria débese á concienciación dos traballadores, opostos a un anteproxecto no que auguran a perda de 1.000 postos de traballo, a pesar de que a Consellería de Infraestruturas negue este aspecto.

Falan, pola contra, dunha folga "limpa", e o caso é que só se tivo constancia dun autobús de Arriva queimado en Valdoviño (A Coruña) e dous vehículos con rodas talladas na provincia de Ourense (denunciouno Fegatravi, a federación que si accedeu a reunirse coa consellería e que é a menos afectada polo novo plan).

A PINZA: UN REXEITAMENTO COMÚN

Pola súa banda, Anetra, Fegabús e Transgacar (afectadas nun 90% pola reordenación dunhas 500 liñas na primeira fase do plan, que implica principalmente ás provincias de Lugo e a ourensá) continúan coa súa ofensiva centrada na pinza coas organizacións sindicais.

Aínda que por unha banda os representantes dos traballadores están enfrontados cos empresarios polo bloqueo dos convenios colectivos, ambas as partes coinciden no seu rexeitamento aos plans da Xunta, e este é o punto que non se cansa de destacar a patronal.

Reclaman volver ao momento inicial do venres 16, cando Infraestruturas convocou unha mesa de negociación a tres bandas para o luns. Horas antes, modificou o formato e converteuno en encontros dous a dous, o que provocou o enfado das dúas partes implicadas.

Sen visos de solución, a conselleira Ethel Vázquez, pola súa banda, insiste en que as citas deben ser bipartitas, posto que os intereses son "distintos". E lanzou non unha senón dúas críticas directas ao comportamento de Anetra, Fegabús e Transgacar: primeiro dixo que os dereitos dos traballadores non poden usarse como forma de coacción á Xunta; logo, que estes dereitos e o emprego é o que "máis preocupa" á Xunta, á marxe dos fins "empresariais".

Xa o mércores, despois dun primeiro plantón de sindicatos e patronal --o segundo viría o xoves da man unicamente das centrais-- e unha primeira xornada de folga con incumprimento masivo dos servizos mínimos, Vázquez anunciou, xunto ao conselleiro de Educación, a apertura de expedientes informativos ás empresas, pendente de que se coñeza se derivan en sancións.

A CLAVE: O TRANSPORTE ESCOLAR

As confederacións de pais de alumnos, pola súa banda, decidiron dar un paso ao carón e descartan mobilizarse contra as intencións da Xunta, pero si estarán "vixiantes" para asegurar unha correcta convivencia de escolares e adultos nas liñas que prevé integrar o Goberno galego no rural.

E esta é, en concreto, a clave da que se deriva o conflito, xa que os sindicatos temen que a integración de servizos escolares nos regulares implique destrución de postos de traballo e as empresas dan por feito a perda de negocio para compañías de mediano e pequeno tamaño.

Pola súa banda, a titular de Infraestruturas nega a maior, e afirma de feito que o que se busca de feito é "blindar" o emprego mediante a subrogación, que é obrigatoria por lei, e promete mesmo un aumento do mesmo a través do incremento do número de coidadores, das horas e dos quilómetros de condución.