Abanca reúne á súa xunta de accionistas este luns para aprobar as contas e a repartición de 315,4 millóns de dividendo

O consello de administración de Abanca convocou á xunta xeral ordinaria de accionistas para este luns, 26 de xuño, ás 9,00 horas en primeira convocatoria na sede de Afundación na Coruña.

Xunta de accionistas de Abanca | Fonte: Europa Press

A orde do día ten como primeiro punto o exame e aprobación, no seu caso, das contas anuais de Abanca Corporación Bancaria e do seu grupo consolidado, correspondentes ao exercicio de 2016.

Unhas contas que inclúen balance, conta de perdas e ganancias, estado de ingresos e gastos recoñecidos, estado total de cambios no patrimonio neto, estado de fluxos de efectivo e memoria, e que o pasado ano reflectiron un beneficio neto de 333,6 millóns de euros, un 1,1% máis que en 2015.

En segundo lugar, a xunta examinará e tamén aprobará, no seu caso, a proposta de aplicación do resultado de 2016: a repartición duns 315,4 millóns de euros como dividendo. No seu encontro do pasado ano por estas datas, os accionistas aprobaron por unanimidade un dividendo a conta tamén de 315 millóns de euros.

De feito, o consello de administración da entidade xa acordou o pasado abril un novo pago de dividendos aos seus accionistas por importe total bruto de 61,18 millóns de euros, a conta dos beneficios do exercicio 2017.

O Grupo Banesco, presidido por Juan Carlos Escotet, adxudicouse o 88,33% do capital de Novagalicia Banco (NCG) --resultado da fusión e bancarización das antigas caixas de aforro-- por 1.003 millóns de euros en decembro de 2013, unha cantidade que xa abonou ao FROB, antes do tempo fixado. Desde aquel ano, xa con Abanca, o consello da entidade aprobou dividendos tanto en 2016 como en 2017 por un valor superior aos 300 millóns.

RESTO DA ORDE DO DÍA

O terceiro apartado é o relativo á aprobación, no seu caso, da xestión social durante o exercicio 2016, mentres que o cuarto abordará a reelección de auditor de contas de Abanca Corporación Bancaria e do seu grupo consolidado.

A orde do día recolle no seu quinto punto o nomeamento e ratificación de conselleiros, aspectos sobre o sistema de retribución no sexto e a ratificación da política de operativa con instrumentos propios de capital no sétimo.

En oitavo posto figura a información á xunta xeral sobre as modificacións do regulamento do consello de administración e en noveno, a autorización ao consello de administración, con facultade de substitución, para formalizar, emendar, interpretar e executar os acordos que se adopten pola xunta xeral, así como a concesión de facultades para a elevación a instrumento público de tales acordos.