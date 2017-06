O Concello de Santiago iluminarase este luns de verde con motivo do Día mundial contra as drogas

Un total de trece edificios emblemáticos de doce cidades españolas, entre eles o Concello de Santiago, iluminaranse de cor #VerdeConstancia este luns, 26 de xuño, coincidindo coa conmemoración do 'Día Mundial contra as Drogas', promulgado pola ONU. Trátase dunha iniciativa impulsada pola Fundación de Axuda contra a Drogadicción (FAD) que pretende convidar os mozos a reflexionar sobre a necesidade de ter unha vida "chea".

"O obxectivo é convidarlles a reflexionar sobre a importancia de construír un proxecto vital, de 'encher' a súa vida de obxectivos, metas e retos, en cuxa consecución a constancia ten un papel fundamental. Todo iso co fin de que se constrúan como persoas autónomas e non 'dependentes' de nada que condicione e invada o seu tempo de lecer, as súas relacións sociais, as súas posibilidades de futuro, que afecte as súas relacións familiares ou o seu desenvolvemento profesional", explicaron desde a organización.

Para apoiar esta causa, os concellos de Madrid, Valencia, Valladolid, Santiago de Compostela e Santander iluminaranse de verde como parte da campaña, que leva por lema '#VerdeConstancia', e tamén farán o propio a cúpula do Milenio (Valladolid), o edificio Moneo (Murcia), o Estadio de San Mamés (Bilbao), o Teatro Campoamor (Oviedo), a fonte Porta de Zamora (Salamanca), o edificio Etiopía (Zaragoza), o Torreón Baño do Cava (Toledo) e a Atalaia de Torrelodones (Madrid).

Segundo a FAD, a palabra e a cor elixidos para a conmemoración deste ano, 'Constancia' pretende resignificar a "verde esperanza" en "verde constancia" para mandar unha mensaxe aos mozos de que non hai que "desexar que as cousas pasen" senón facer que "as cousas pasen porque dependen deles mesmos".

"Un mozo que mantén os seus compromisos, que con constancia persegue os seus obxectivos, que constrúe a súa vida, é un mozo máis preparado para facer fronte aos riscos e circunstancias que se vai a atopar no seu camiño, entre os que se atopan os consumos de drogas. Un mozo que sabe que as drogas non van precisamente a axudarlle na consecución de moitas das súas metas ou que, polo menos, está o suficientemente preparado para manexar o risco de maneira menos vulnerable", asegurou o presidente da fundación, Ignacio Calderón.

A iniciativa vai acompañada dunha campaña posta en marcha pola FAD xunto coa axencia Publicis, que inclúe varios anuncios para medios e redes sociais para difundir esta mensaxe, ademais do hashtag '#VerdeConstancia'.