Manifestación en Australia contra a corrupción en España

Alejandro Sanroman, natural de Nigrán, residente en Australia, foi o impulsor de "Stop corruption in Spain", unha protesta contra a corrupción en España que mobilizou a numerosos emigrantes neste país austral.



A protesta, que tivo lugar este domingo, consistiu nunha camiñata en Sidney desde Hide Park ata a Opera House, unha marcha de 2 horas, organizada co consentimento das autoridades, convocada polas redes sociais, e na que participaron varios grupos de españois residentes na cidade.



Desta protesta fixéronse eco varios medios de comunicación, entre eles a cadea SBS radio, que entrevistou a Sanroman. "Nunca me importou demasiado a política en xeral: ía votar, deixaba a papeleta na caixa e xa estaba, xa cumprira. Pero desde que cheguei a Sídney, comecei a mirar a vida desde outra perspectiva. Teño curiosidade por informarme e quero contribuír para xerar un cambio positivo no meu país. É inaceptable a cantidade desorbitada de casos de corrupción que saíron á luz pública nos últimos anos. Ademais de favoritismos, recortes, inxustiza social, inestabilidade en todo sentido. Unha realidade pouco prometedora que nos obrigou a auto-exiliarnos, deixando atrás as nosas raíces, as nosas familias e por sobre todo, o lugar ao que chamabamos fogar", suliñou.



"Sei que protestar por algo tan lonxe pode parecer un pouco inútil, pero berramos para que as nosas voces poidan ser escoitadas e que o mundo tome conciencia do que está a ocorrer. Queremos facerlles saber que non estamos contentos, que a corrupción debe terminarse, e dimitan os responsables de todo isto", engade.

Participantes na protesta Stop corruption in Spain, impulsada polo galego Alejandro Sanroman

Con esta manifestación, afirma Alejandro, espera que se cre un "efecto dominó" e que a xente en casa se organice para porlle punto final a esta onda de malas prácticas en España. "Quixera mandarlle a mensaxe aos meus paisanos de que aínda hai esperanza. Con todo, todo cambio realízase despois dunha loita e un período de turbulencia. Isto é só o principio", asegura.



O mozo de Nigrán subliña que ten intención de seguir celebrando actos similares para "tentar que a xente non quede en casa e se mobilice contra esta secuela que é a corrupción no noso país". Do medio colaborador Vigo al Minuto.