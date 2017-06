Portugueses destacan a solidariedade dos galegos coas vítimas dos lumes

Dous camións con distinto material recollido no alto Miño portugués en en Galicia foron enviados esta fin de semana desde Viana do Castelo con destino a Pedrógão Grande para apoiar as vítimas dos incendios que acabaron coa vida de 64 persoas e 200 feridos.



Mobiliario, roupa de todo o tipo, xoguetes, utensilios domésticos, medicamentos, racións para animais e outros obxectos foron concentrados os últimos días en dous puntos de recollida. Un en Viana do Castelo, no cuartel dos bombeiros municipais e o outro nos bombeiros voluntarios de Valença. Foron moitas as asociacións implicadas neste proxecto, desde a Cáritas Diocesana, a agrupacións diversas.



En declaracións á Radio Alto Minho o Comandante Distrital de Operacións de Socorro (CODIS), Marco Domingues, explicou que un dos vehículos transporta donativos recollidos polos bombeiros voluntarios de Valença, "máis do 50% facilitados pola população da Galiza".



“Houve uma adesão enorme da população galega o que nos deixa muito satisfeito. Toda a gente colaborou. Desde pequenos a grandes empresários, pessoas individuais a instituições. É uma lista enorme. É uma operação transfronteiriça que excedeu muito as expectativas”, dixo, destacando a solidariedade da empresa de transportes João Pires que manifestou "toda a dispoñibilidade", cedendo os dous vehículos pesados para transporte dos bens.

Camións con material recollido en Galicia e no Alto Minho portugués para os afectados polos lumes | Fonte: RAM