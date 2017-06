Veciños do ourensán barrio da Ponte abandonan as súas casas en plena madrugada por un incendio nun inmoble

Un incendio orixinado nun piso do número 33 da rúa San Paio, no ourensán barrio da Ponte, levou aos veciños deste inmoble a saír das súas vivendas en plena madrugada, polo que os Bombeiros decidiron desaloxalos cara á rúa para garantir a súa seguridade e non entorpecer os labores de extinción.

Segundo explicaron a Europa Press fontes dos Bombeiros de Ourense, a alerta do incendio deuse ás 2,55 horas deste luns e algúns veciños saíron alarmados ao descansillo do inmoble e as escaleiras, a pesar de que os profesionais da extinción de incendios alertan de que esta actitude "non é o máis recomendable", polo que decidiron conducilos "a un lugar máis seguro: á rúa".

A Policía Local de Ourense indicou que a situación estivo controlada en todo momento, mentres que os Bombeiros apuntaron que ardeu "boa parte da vivenda" onde se orixinaron as lapas, cuxo orixe aínda é descoñecido.

Tras os labores de extinción e deixar o edificio libre de fumes, os veciños do inmoble puideron volver aos seus fogares ao redor das 5,30 horas, salvo os residentes no piso onde se declarou o lume.

Os Bombeiros explicaron que entraron na vivenda pola fachada e que tiveron que forzar a porta, que estaba pechada. No entanto, púidose levar a cabo "unha extinción rápida, sen demasiada complicación". Foi unha persoa particular a que deu a voz de alarma ao 112 Galicia.

Ao redor das 3,00 horas desta madrugada, o persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 informou aos Bombeiros de Ourense, a Protección Civil e á Policía Local. O 112 tamén puxo os feitos en coñecemento de Urxencias Médicas, aínda que ningunha persoa necesitou asistencia sanitaria.