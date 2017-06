Ferida unha persoa ao caer co coche por un desnivel en Moaña (Pontevedra)

Unha saída de vía rexistrada esta madrugada no municipio pontevedrés de Moaña saldouse cunha persoa ferida. O vehículo caeu por un pequeno desnivel, na zona de Broullón.

Foi unha persoa particular a que se puxo en contacto co 112 Galicia ás 5,10 horas deste luns.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou a Urxencias Médicas, aos Bombeiros do Morrazo e á Garda Civil de Tráfico.