Liberan a un home tras sufrir unha saída de vía en Rairiz de Veiga (Ourense)

Un home de 42 anos de idade resultou ferido esta madrugada ao sufrir unha saída de vía no municipio ourensán de Rairiz de Veiga. A vítima tivo que ser excarcerada do interior do seu vehículo por un equipo dos Bombeiros.

Segundo informaron a Europa Press fontes do 061, a vítima é un home identificado coas iniciais M.A.R.J., que tras dar varias voltas de campá co seu vehículo, tivo que ser excarcerado.

O ferido presentaba unha fractura aberta de perna e foi atendido no punto do sinistro por unha ambulancia asistencial e un médico do Punto de Atención Continuada de Celanova. Foi trasladado ao Hospital Cristal de Ourense.

O accidente ocorreu na OU-531, a estrada que conecta Celanova con Xinzo, á altura do Alto do Furriolo. Ás 2,00 horas desta madrugada, o 112 Galicia recibiu unha chamada dunha persoa particular explicando o que ocorrera.

Desde a central de emerxencias do 112 informouse a Urxencias Médicas e aos Bombeiros de Xinzo. A situación tamén foi posta en coñecemento dos Bombeiros de Celanova, de Protección Civil e da Garda Civil de Tráfico.

Ata o lugar do sinistro mobilizouse unha ambulancia, que se encargou de trasladar á vítima a un centro hospitalario.