Interrompido o tráfico na A-8 á altura de Mondoñedo (Lugo) pola presenza de néboa

O tráfico permanece interrompido desde última hora do pasado domingo na autovía A-8 á altura do municipio lugués de Mondoñedo pola presenza de néboa.

Segundo informa a Dirección General de Tráfico (DGT), a circulación está cortada en ambos sentidos entre os puntos kilómetricos 536 ao 552 desta autovía debido ás condicións de visibilidade reducida.

A circulación neste tramo está interrompida desde as 22,43 horas do domingo e, polo momento, aínda non foi restablecida.

Neste punto, situado entre Mondoñedo e Abadín, son frecuentes os cortes debido á escasa visibilidade que ocasiona a néboa.