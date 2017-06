Os prezos industriais soben un 4,3% en maio en Galicia, por baixo da media

Os prezos industriais subiron un 4,3% en maio en Galicia respecto ao mesmo mes do ano pasado, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicados este luns.

Fábrica de Ferroatlántica en Cee | Fonte: Europa Press

Deste xeito, o incremento en Galicia sitúase un punto por baixo da media de España, que é do 5,3%, e é a décima comunidade en avance de prezos industriais.

En taxa interanual por sectores en Galicia, o maior repunte prodúcese na enerxía (+14,5%). Tras el, están os bens intermedios (+2,5%), os bens de consumo (+1,9%) e os de equipo (+1,3%).

Galicia acumula así sete meses consecutivos cos prezos industriais en cifras positivas desde o descenso do 0,2% producido en outubro de 2016.

En relación co mes anterior hai un aumento do 0,8% en Galicia. Aquí sobe un 4,8% a enerxía, mentres baixan un 0,1% os prezos dos bens de consumo.

Así mesmo, de media do que vai de ano, os prezos industriais soben un 0,6% na Comunidade, con todos os sectores en terreo positivo, salvo a enerxía (-4,3%).

DATOS ESTATAIS

En España, os prezos industriais subiron un 0,1% en maio en relación ao mes anterior e incrementáronse un 5,3% interanual, taxa sete décimas inferior á de abril, segundo informou este luns o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Co repunte interanual de maio, os prezos industriais encadean oito sete meses consecutivos de ascensos despois de incrementarse no últimos tres meses de 2016 e no primeiros cinco meses de 2017.

A enerxía recortou case tres puntos a súa taxa interanual en maio, ata o 13,2%, polo abaratamento do refino de petróleo, en contraste co incremento que experimentou en maio de 2016.

Así mesmo, os bens intermedios reduciron sete décimas a súa taxa interanual, ata o 3,4%, debido ao descenso dos prezos na fabricación de produtos básicos de ferro e na fabricación de produtos químicos básicos.

Pola contra, os bens de consumo non duradeiro elevaron catro décimas a súa variación, ata o 2,9%, a súa taxa máis alta desde xuño de 2013, a causa do encarecemento do procesado e a conservación de carne e da fabricación de aceites e graxas.

A taxa de variación anual do índice xeral sen enerxía baixou dúas décimas en maio, ata o 2,6%, co que se sitúa 2,7 puntos por baixo da do índice xeral.

A TAXA MENSUAL SOBE UN 0,1%

En termos mensuais, os prezos industriais incrementáronse un 0,1% en maio, o mesmo porcentaxe que en abril e taxa sete décimas inferior á de maio de 2016.

Os sectores industriais con maior repercusión positiva na taxa mensual foron os bens de consumo non duradeiro, que elevaron un 0,3% os seus prezos respecto de abril polo encarecemento dos produtos cárnicos e os aceites, e a enerxía, que mostrou un avance mensual do 0,1% pola subida dos prezos da súa produción, transporte e distribución.

Os bens intermedios, pola súa banda, recortaron os seus prezos un 0,1% respecto de abril polo abaratamento da fabricación de produtos químicos e, en menor medida, da produción de metais preciosos.