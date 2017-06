Nova xornada de folga de examinadores de tráfico en Galicia con preto de 400 probas suspendidas

Unha nova xornada de folga de examinadores de tráfico convocada para este luns conta cun amplo seguimento en Galicia, onde se suspenderon preto de 400 probas de circulación.

En declaracións a Europa Press a delegada en Galicia da Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Vanesa Fernández, explica que o apoio a esta folga é "similar" a outros días, e volve ser xeneralizado.

Así, a folga foi secundada por 38 dos 43 examinadores da Comunidade. En concreto, tan só traballaron dous na provincia da Coruña e tres na de Pontevedra.

A folga continuará esta semana o martes e mércores --esta convocada o tres primeiros días de cada semana entre o 19 de xuño e o 31 de xullo--.

FOLGA

A Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) convocou unha folga en toda España ante a negativa da Administración respecto da súa petición de subida do complemento específico destes funcionarios por parte da Dirección Xeral da Función Pública, que está pendente desde hai dous anos.

Concretamente, o que pide a asociación é un incremento do complemento específico ao colectivo examinador, de aproximadamente 240 euros mensuais brutos.

O pasado xoves, A Comisión sobre Seguridade Viaria e Mobilidade Sustentable do Congreso aprobou, cos votos en contra do PP e a abstención de Cs, unha proposición non de lei de Unidos Podemos pola que se insta ao Goberno a crear unha escala específica para os examinadores de tráfico, co obxectivo de "dignificar" a súa profesión.

Respecto diso, Vanesa Fernández lamenta que esa negativa dos populares supón que "seguen sen acceder" ás demandas que realiza este colectivo de traballadores.