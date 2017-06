Juan Carlos Escotet releva a Javier Etcheverría na presidencia de Abanca

O ata agora vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, relevará a Javier Etcheverría á fronte da presidencia da entidade, tendo en conta que este último retírase, tras toda unha vida dedicada ao sector bancario.

Xunta de Abanca con Javier Etcheverría e Juan Carlos Escotet | Fonte: Europa Press

A súa marcha foi anunciada este luns ao termo da xunta xeral de accionistas da entidade, cuxos participantes brindaron aplausos de varios minutos ao que foi presidente de Abanca desde o seu nacemento fai tres anos.

E é que a substitución da figura do presidente prodúcese, xustamente, no terceiro aniversario do banco herdeiro das antigas caixas de aforro da comunidade, que foi presentado ao público o 26 de xuño de 2014.

Tras un emotivo discurso no que Etcheverría destacou estar "sempre ao servizo de Galicia", o que tomou a palabra foi o propio Escotet, quen avanzou que proporá ao consello de administración --que se celebrará esta mesma xornada-- que o ata agora presidente sexa nomeado presidente de honra.

"GALEGUISMO" DE ABANCA

Na súa intervención, na sede de Afundación nos Cantóns da Coruña, Javier Etcheverría (A Coruña, 1932) destacou que o Banco Etcheverría, fundado en Betanzos, foi "sempre un banco galego" e situou o servizo a Galicia como a súa principal "vocación".

Así é tamén a día de hoxe, segundo subliñou, Abanca "absolutamente galega" e "envorcada" cos galegos, concibida como un "instrumento" para "o desenvolvemento e a prosperidade" de Galicia.

Etcheverría valorou que "o pobo galego" corresponde á entidade bancaria, pois "utiliza cada vez de forma máis intensa" os seus servizos. Así, no seu último acto como presidente, resaltou que deixa as súas responsabilidades "coa alma enche de nostalxia" e "a memoria chea de recordos" dun pasado "positivo". Tamén tivo palabras de recoñecemento para todo o equipo de profesionais co que traballou e, en concreto, do ferrolán Francisco Botas dixo que é "o mellor conselleiro delegado".

"PEZA FUNDAMENTAL"

Pola súa banda, Escotet elevou a Etcheverría, "Don Javier", a "peza fundamental" na "edificación" de Abanca, na actualidade "unha realidade" e unha entidade "de referencia".

O presidente do grupo venezolano Banesco asegurou que é para el "unha verdadeira honra" recibir "da súa man" unha nova responsabilidade á que asegurou que dedicará "todo" o seu "empeño" para estar "á altura do seu legado".

Agradecido polo "privilexio" de gozar da súa amizade, atribuíu a Etcheverría cualidades como "o bo xuízo, o sentido común e a experiencia de toda unha vida". Proximidade ao cliente e "sempre a prudencia" son valores que tamén lle definen, segundo incidiu, así como o pór "a énfase" na solidez e na visión a longo prazo.

Tres anos despois da chegada ao mercado de Abanca, celebrou que este lles está "recoñecendo", contexto no que enmarcou a despedida do ata hoxe presidente, que se vai "coa satisfacción do deber cumprido". Para terminar, "sinxelamente e por riba de todo", Escotet cualificou a Javier Etcheverría como "un cabaleiro", e chanceou con que será "cousa do destino" que precisamente Betanzos sexa coñecida como "a cidade dos cabaleiros".

"Moitas grazas Javier e ata sempre. Querémoste", finalizou, antes de darlle unha placa conmemorativa entre aplausos dos asistentes.

TRAXECTORIA PROFESIONAL

Licenciado en Dereito pola Universidade de Madrid, Javier Etcheverría de la Muela exerceu como avogado durante un breve espazo de tempo antes de incorporarse ao Banco Etcheverría como director xeneral.

En 1960 foi nomeado vicepresidente e en 1980 asumiu a presidencia. É conselleiro da Asociación de Entidades Bancarias (AEB) e vogal da Fundación de Estudos Bancarios. En xuño de 2014 foi nomeado presidente do Consello de Administración de NCG Banco, S.A. (actualmente ABANCA Corporación Bancaria, S.A).