Imputan a un condutor novel en Lugo que circulaba ebrio e chocou cun vehículo estacionado

Un condutor novel foi imputado en Lugo por un suposto delito contra a seguridade do tráfico ao conducir un vehículo de motor baixo a influencia de bebidas alcohólicas e o seu caso tramitarase polo procedemento de xuízo rápido.

Segundo informa a Policía Local, sobre as 23,10 horas deste domingo 25 recibiuse un aviso telefónico na sala do 092 no que se trasladaba que un vehículo acababa de chocar contra outra estacionada fronte ao inmoble número 238 da Ronda das Fontiñas.

Ata o lugar trasladáronse unha patrulla de Policía de Barrio e a Unidade de Atestados, localizando o vehículo danado no lugar referido e o turismo causante a uns 50 metros do lugar, achándose tamén presente o seu condutor.

Ante os "signos externos claros" de que o condutor se atopaba baixo a influencia de bebidas alcohólicas foi sometido a unha proba de alcoholemia cun etilómetro de proximidade, arroxando un resultado de 1.05 mg/l.

Por este motivo, foi sometido ás probas regulamentarias do etilómetro de precisión, nas que se obtiveron dous resultados positivos de 0.95 e 0.87 mg/l. O condutor era novel, xa que obtivera o permiso de conducir no mes de marzo deste ano.