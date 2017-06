O Ministerio de Justicia concede a Evaristo Nogueira a Cruz da Orde de San Raimundo de Peñafort

O Ministerio de Justicia concedeu a Cruz da Orde de San Raimundo de Peñafort, "máxima distinción á que pode optar un xurista en España", a Evaristo Nogueira, exdecano do Colexio de Avogados de Santiago.

Evaristo Nogueira | Fonte: Europa Press

Así informou esta entidade a través dun comunicado, no que lembra que o seu pai, o avogado compostelán Evaristo Nogueira Romeu, foi tamén galardoado en 1983 coa mesma distinción.

Nogueira quixo compartir este recoñecemento "con todos os colexiados composteláns". "É un orgullo, pero teño moi claro que é un recoñecemento compartido coa xunta de goberno do Colexio de Avogados de Santiago polo traballo realizado este quince anos", insistiu.

Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, Evaristo Nogueira Pol é letrado exercente do Colexio de Avogados de Santiago de Compostela desde marzo de 1990.

Ademais de ser o decano da institución colexial durante quince anos, foi adxunto á presidencia do Consello Xeral da Avogacía Española (CGAE) desde 2011 e presidente do Consello da Avogacía Galega desde abril de 2016 a maio deste ano.

Por outra banda, foi senador; membro do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela entre os anos 2003 e 2008; presidente da Comisión de Formación do CGAE, e copresidente do Consello Director da Escola de Práctica Xurídica de Santiago.