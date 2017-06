Investigan a un condutor que deu positivo no test de alcoholemia dúas veces na mesma noite en Lugo

A Garda Civil de Lugo investiga a un veciño do municipio leonés de Páramo del Sil de 42 anos que, na madrugada do domingo, deu positivo en dúas ocasións no test de alcoholemia.

Segundo informa o Instituto Armado, durante o desenvolvemento dun punto de verificación de alcoholemia establecido no quilómetro 493,500 da N-V, no lugar de San Vicente de Coeo --termo municipal de Lugo--, o investigado foi parado ás 5,00 horas para ser sometido á proba de alcoholemia, na que arroxou un resultado positivo de 0,89 miligramos en sangue por litro aspirado.

Tras isto, os axentes instruíron as correspondentes dilixencias por un delito contra a seguridade viaria e, así mesmo, ordenaron a inmovilización do vehículo, que quedou estacionado nunha chaira próxima ao lugar coa prohibición expresa de conducir en tanto non desaparecesen os efectos do alcol.

Ás 06,55 horas, cando o punto de verificación de alcol trasladouse a outra localización, afastado sete quilómetros do anterior, a Garda Civil detivo a un turismo que resultou ser o mesmo que dúas horas antes fora interceptado e que estaba conducido polo investigado.

Os axentes someteron de novo á proba de alcoholemia ao condutor, que volveu dar resultado positivo, nesta ocasión de 0,76. Por estes feitos foron instruídas de novo dilixencias como suposto autor dun novo delito contra a Seguridade Viaria ademais de ser proposto para sanción ante a Xefatura Provincial de Tráfico por quebrantar a medida cautelar de inmovilización decretada con anterioridade.

Deste xeito, ás 15,00 horas da tarde do domingo, unha patrulla do Subsector de Tráfico, logo de realizar a proba de alcoholemia e arroxar esta un resultado dentro das marxes admitidas para conducir, procederon a levantar a inmovilización do vehículo, polo que o investigado puido continuar a súa viaxe.