En Marea reclamará no Congreso que se manteña a "entidade xurídica propia" do Banco Pastor e se articulen as medidas necesarias para garantir os postos de traballo tras a compra do Banco Popular-Pastor por parte do Santander.

En rolda de prensa, os deputados no Congreso Antón Gómez-Reino e Yolanda Díaz deron a coñecer as iniciativas que presentarán no Congreso. En concreto, este martes levarán a debate na comisión de Economía unha proposición non de lei relativa ao proceso de "absorción" do Banco Popular por parte do Banco Santander.

Ante a "concentración bancaria" que se está producindo en Galicia, En Marea presentará unha iniciativa para instar "a entidades gubernativas para que o Banco Pastor manteña personalidade xurídica propia" e esixir ás administracións públicas medidas para garantir os postos de traballo e evitar a exclusión financeira dos usuarios que quedarán sen oficina de referencia por toda Galicia tras a venda.

Na súa iniciativa, piden adoptar as medidas necesarias para garantir que o proceso de absorción non suporá o peche de oficinas bancarias do Banco Pastor naqueles municipios e áreas urbanas de Galicia con insuficiencia de servizos bancarios.

GARANTIR O EMPREGO

"Das 202 oficinas bancarias, 111 coinciden con oficinas do Banco Santander", sinalou Díaz, que aposta por manter a estrutura da entidade financeira que conta con máis de 680.000 clientes galegos.

Do mesmo xeito, pedirán que se articulen as medidas necesarias para garantir o posto de traballo dos 1.400 traballadores do Banco Pastor. "O país merece o mantemento da rede bancaria e financeira tal e como se ten concibida", asegurou Díaz.

OUTRAS INICIATIVAS

Ademais da iniciativa relativa ao Banco Pastor, En Marea trasladará, en trámite de preguntas, cuestións relativas aos investimentos previstos polo Goberno no proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado 2017 para Galicia e, en particular, para a cidade da Coruña.

Do mesmo xeito, preguntarán sobre o recurso contencioso-administrativo interposto pola Delegación do Goberno en Galicia contra a colocación dunha bandeira republicana nun dos balcóns da Casa Museo Casares Quiroga na Coruña.