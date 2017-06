Ferroatlántica propón á Xunta unha comisión mixta que supervise os seus compromisos e poida sancionarlle se os incumpre

Ferroatlántica solicitou formalmente á Xunta a constitución dunha comisión mixta de seguimento "que vixíe o cumprimento dos compromisos industriais e de creación de emprego que ofrece realizar en Galicia".

Fábrica de Ferroatlántica en Cee | Fonte: Europa Press

A través dun comunicado, a compañía destaca que "asume de maneira oficial que ante unha hipotética non execución deses proxectos a Xunta de Galicia estará revestida da plena potestade sancionadora contra Ferroatlántica".

A empresa, como os traballadores, está á espera da resposta da administración á súa solicitude para segregar as actividades de ferroaleación e xeración eléctrica relativa aos aproveitamentos hidráulicos nos ríos Xallas e Grande.

De recibir un si, podería vender o negocio hidroeléctrico --xa ten comprador-- "e así concentrar todos os seus esforzos no de ferroaleaciones", segundo lapa a atención.

"Coa suma obtida do alleamento deses activos, o grupo executará un plan de futuro que en Galicia supón o investimento de 100 millóns de euros e a creación de 200 empregos directos e 300 indirectos", asegura.

Engade na nota de prensa que o programa inclúe unha nova planta de silicio solar e a modernización das actuais fábricas de Cee e Dumbría.

"CONVENIO DE COLABORACIÓN"

O escrito presentado indica que Ferroatlántica "desexa subscribir un convenio de colaboración coa Xunta de Galicia en cuxa virtude se confira a esta a capacidade de supervisión directa do debido cumprimento dos compromisos asumidos" na execución do plan de futuro.

Esta supervisión, agrega a compañía no texto, "materializaríase a través da creación dunha comisión mixta de seguimento composta por representantes da Xunta, de Ferroatlántica, e, se así o acordasen as distintas partes, por representantes dos concellos de Cee, Dumbría e Arteixo, e por representantes sindicais".

Reivindica Ferroatlántica que "dita supervisión representaría unha garantía adicional de cumprimento do plan industrial". "Adicional á xa existente en virtude do acordo alcanzado cos representantes sindicais e as garantías xurídicas ligadas ao mesmo", explica.

O acordo asinado por Ferroatlántica cos sindicatos UGT, CC.OO, USO e SU, segundo sinala, é "legalmente vinculante dentro do ámbito do estatuto dos traballadores ao alcanzarse no marco dun proceso de negociación colectiva (con igual validez e vinculación para a empresa que un convenio colectivo)".

En particular, indica que "calquera incumprimento de Ferroatlántica xeraría unha inmediata responsabilidade xurídica que sería o fundamento para emprender accións legais por parte dos representantes sindicais en contra da empresa".

Deste xeito, segundo profunda, "Ferroatlántica somete o cumprimento dos seus compromisos de investimento e emprego baixo o plan de futuro á dobre supervisión da Xunta de Galicia e dos representantes sindicais, de modo que o Goberno autonómico poderá impor sancións á compañía en caso de incumprimento dos seus compromisos".