Identidade Dixital e Valores Democráticos Europeos, entre as novas materias para o próximo curso

Os alumnos galegos contarán con catro novas materias de libre configuración autonómica para o próximo curso. En concreto, serán Identidade Dixital, Consumo Responsable, Valores democráticos europeos e Mobilidade escolar sostible e segura.

Navegando por Internet | Fonte: Universidade de Navarra - Flickr.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria acaba de ampliar o paquete de materias que poderán ofertar os centros educativos o ano que vén tras o "éxito" da implantación deste modelo nos últimos dous anos, co que busca reforzar competencias crave e potenciar a educación en valores. No curso que termina implantáronse nove materias de libre configuración autonómica en ESO e outras 10 en bacharelato, chegando a un total de 1.239 centros e máis de 31.000 alumnos.

Así, nesta nova remesa de materias, Identidade Dixital abordará os contidos desta disciplina, é dicir, o conxunto de información sobre un individuo ou organización exposta en internet (como datos persoais, imaxes ou rexistros de diversa índole), para dotar aos mozos das ferramentas necesarias para xestionar a súa privacidade e coidar a súa reputación na rede.

Tamén se introduce unha materia sobre Consumo responsable, co búscase formar a unha "cidadanía máis crítica, autónoma e consciente" dos seus dereitos e responsabilidades como consumidores, incidindo na importancia de informase as características dun produto e servizo ademais dos efectos negativos do consumismo extremo na sociedade e o medio ambiente.

En Valores democráticos europeos, os alumnos abordarán o diálogo intercultural, a colaboración, e a relación cos actores sociais, para favorecer a convivencia e o progreso cidadán e a construción da sociedade do futuro.

Finalmente, Mobilidade escolar sostible e segura exponse desde o punto de vista cívico e o respecto polas normas de convivencia no uso de espazos públicos e a garantía da seguridade nos seus desprazamentos, a tendendo o caso concreto dos colectivos máis vulnerables no uso da vía pública (nenos, maiores, ciclistas ou persoas con mobilidade reducida).