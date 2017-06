Ferido un home tras envorcar co seu camión á altura de Ordes (A Coruña)

Un home resultou ferido leste mesmo luns tras sufrir un accidente e envorcar co camión no que viaxaba pola AC-413, á altura de Ordes e en dirección Carballo.

Un particular alertou do sinistro ao 112 Galicia sobre as 10.50 horas, indicando que o condutor do camión, que transportaba alimentos, conseguira saír do vehículo polos seus propios medios, aínda que se atopaba ferido.

O Centro de Atención ás Emerxencias alertou a Bombeiros de Ordes, Urxencias Médicas e informou a Protección Civil e Garda Civil de Tráfico.

Así mesmo, unha colisión entre unha moto e un turismo en Pontevedra saldouse cunha persoa ferida. O sinistro produciuse na rúa Eduardo Pondal, sobre as 11.45 horas, e un particular alertou ao 112 Galicia de que o motorista permanecía tendido no chan.

Con estes datos, o persoal da central de emerxencias alertou ao 061, Bombeiros de Pontevedra, Protección Civil e Policía Local.

Finalmente, en Vigo, un peón resultou ferido tras ser atropelado por un vehículo sobre as 09.30 horas deste luns, na intersección da rúa de Jenaro de la Fuente coa rúa Toledo.