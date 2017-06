En Marea esixe a dimisión do conselleiro de Educación polo peche de colexios, do que o PSOE pide explicacións

A decisión da Xunta de pechar catro centros escolares en Galicia, comunicada aos propios colexios o día de fin de curso, motivou este luns que o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, reclamase a "dimisión" do conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Desde o PSdeG, o seu homólogo, Xoaquín Fernández Leiceaga, volveu a requirir a comparecencia do dirixente autonómico, e que explique os criterios que seguiu para tomar esta medida.

"Chámanos a atención que isto se faga de costas á comunidade educativa e aos propios concellos", incidiu, en rolda de prensa, Leiceaga, quen tamén reprobou que a decisión chegue a finais de curso para evitar así calquera "posibilidade de diálogo".

Con todo, o que máis botou de menos é coñecer "as regras" polas que se decidiu pechar o CEIP Emilio Navasqüés de Outes (A Coruña), o CPI Monte Caxado das Pontes (A Coruña), o CEIP Ribeira do Porriño (Pontevedra) e o CPI Tomás de Lemos de Ribadavia (Ourense). E é que, como dixo, polo menos no primeiro destes centros estaba a aumentar o número de alumnos matriculados.

"É necesario buscar fórmulas obxectivas e nas que todos confiemos para proceder á reorganización de centros cando sexa necesario", reflexionou, consciente de que a planta de colexios e institutos non pode ser "inmutable".

Por último, o dirixente socialista censurou que, na súa recente comparecencia ante o pleno do Parlamento, o conselleiro do ramo non avanzase esta decisión. "Non é unha práctica que podamos considerar positiva", sentenciou, mentres a deputada de En Marea Luca Chao --nunha rolda de prensa posterior xunto cos seus compañeiros Ánxeles Cuña e Luís Villares-- tamén criticou que a Román Rodríguez "esquecéuselle".

"PLAN MAQUIAVÉLICO"

Para o grupo rupturista, a situación xerada co peche deste catro centros é "gravísima", dado que teñen "suficiente cociente de alumnos", e é "intolerable". En palabras de Ánxeles Cuña, tomar a decisión "de costas á comunidade educativa e á poboación, sen negociar cos sindicatos e cos afectados", e comunicala cando xa non existe "marxe de manobra" demostra que existe "un plan realmente maquiavélico".

A este respecto, Villares requiriu a dimisión de Román Rodríguez desde a súa perspectiva de que "non se pode gobernar de costas e ignorando a toda a sociedade", incluído ao seu propio partido, como proban as críticas dos populares das Pontes.

"O PP avergoña mesmo aos seus militantes e cargos", sostivo, antes de celebrar a "unidade" da sociedade fronte a medidas tan "inxustas" como o peche de colexios en vilas intermedias. Convencido de que o propósito desta medida é "o exterminio do rural", deixou claro que Galicia "non será a tumba da educación pública" e que o presidente, Alberto Núñez Feijóo, non conseguirá converter esta comunidade nun "eucaliptal".

"Fronte á mala educación e á incultura do conselleiro existe un pobo consciente e que non se rende", proclamou, e aseverou que a súa formación apoiará todas as accións que leven a cabo para evitar o peche de escolas.

Ao fío diso, Luca Chao indicou que, ademais de participar nas distintas mobilizacións, En Marea esixirá explicacións no próximo pleno ao conselleiro. De igual modo, defenderá no Hórreo o seu "plan específico de recuperación dos servizos educativos no rural", no que se avoga, entre outros aspectos, por fixar unha planificación dos centros "a tres anos vista", reducir os cocientes de alumnos e "garantir" que os colexios do rural teñan a mesma "calidade" que o resto.

"ABANDONO DO RURAL"

Finalmente, Luís Villares profundou en que os peches de centros, anunciados "con aleivosía" o último día de curso, van en contra da "cohesión territorial" da que fala Feijóo cando asegura que esta será "a lexislatura do rural" e tamén contrasta cos anuncios relativos ao fin da crise, porque constitúen "novos recortes". Iso si, engadiu, "na educación pública", xa que sobre a concertada "non se di nada". "Intolerable", resumiu.

Devandito isto, abundou nesa idea do "exterminio" e o "abandono" do medio rural que, segundo o seu criterio, persegue Feijóo, ao sumar a esta decisión as "dificultades" de conexión dos pobos máis pequenos no novo mapa de transporte, o "catastrazo", os peches de rexistros civís e da propiedade, entre outras medidas. "Hai que frear esta desvertebración completa do territorio", apelou o portavoz da formación rupturista.