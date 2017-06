A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, fixo un chamamento aos sindicatos á desconvocatoria da folga de autobuses, co obxectivo de evitar "máis incomodidades" á poboación galega.

A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez | Fonte: Europa Press

Tras dúas xornadas de paro a semana pasada, a folga repetirase este martes e mércores de non producirse un achegamento entre a Xunta e as centrais e a patronal, que se opoñen --ambas as partes do sector-- ao novo plan de reordenación das liñas previsto pola administración autonómica.

Vázquez reuniuse este luns co alcalde de Noia e coa alcaldesa de Lousame, a quen expuxo "as vantaxes do novo plan" e con quen analizou as alegacións que fixeron cada un dos concellos.

A preguntas dos xornalistas a 24 horas de que se repitan os paros nas estradas galegas, a titular de Infraestruturas lembrou que o seu departamento convocou "xa en dúas ocasións" aos representantes dos traballadores, "para falar do que máis preocupa" ao Goberno, dixo, "que son os traballos".

O caso é que tanto o luns pasado como o xoves, as organizacións sindicais deron plantón á consellería, tendo en conta que esixen que a cita sexa a tres bandas, coa participación das empresas.

"Agora mesmo o que traslado é que estamos en disposición de dialogar, dialogando con todo o mundo que quere", sinalou a conselleira.

Así, fixo un chamamento de desconvocatoria de folga e advertiu de que "as persoas do rural non deben sufrir máis incomodidades desta folga", pois xa "son os máis afectados as renuncias" de certas compañías a un determinado número de liñas "e non deben ser tamén os máis afectados neste procedemento".

Un procedemento "de diálogo" que opinou que se ha de ter, pero entre "dous partes moi diferenciadas", tal e como vén repetindo desde o pasado mércores: por unha banda, a Xunta sitúa aos sindicatos e di que é cos primeiros cos que quere falar ao representar os intereses dos traballadores. Por outro, sitúa ás empresas, cun "interese lexítimo empresarial e económico".

Así as cousas, Ethel Vázquez esperou que as centrais "cambien de postura, desconvoquen a folga" e así Xunta e eles poidan sentar "a dialogar para falar de algo tan importante como son os traballos, os empregos".

"A Xunta está a pór a disposición un plan que garante o emprego, fundamentalmente o que quedou en risco como consecuencia das renuncias", recalcou.

E insistiu en que o fai "dialogando con todo o mundo que quere", para mencionar reunións con consistorios, con algunhas empresas e con "outras federacións de autobuses que queren sentar", por Fegatravi, en oposición á actitude de Anetra, Fegabús e Transgacar, que tamén deron plante á Xunta hai exactamente unha semana.

Na súa intervención ante os medios de comunicación, a responsable da consellería volveu a defender que o plan de transporte "non só prevé garantir o servizo, senón melloralo, adaptalo ás necesidades e reforzalo".

Parte da premisa "básica", segundo incidiu, de "garantir o servizo no rural, aproveitando sinerxías do transporte escolar e incorporando en períodos non lectivos o transporte a demanda". En resumo, ao seu xuízo, "máis e mellores servizos fundamentais para o rural".

Neste contexto, reiterou que os nenos son "o primeiro", para garantir a continuación que haberá un acompañante --un coidador-- en cada liña.

SEIS LIÑAS, TRES DE TRANSPORTE ESCOLAR INTEGRADO

No relativo á zona concreta que visitaba esta xornada, apuntou que a previsión é a implantación de seis liñas, tres de transporte escolar integrado.

Fixo alusión tamén á que demandou o Concello de Noia para conectar a estación de autobuses co centro de saúde e avanzou cambios nos percorridos para dar "máis eficiencia", así como horarios "máis adaptados", con incrementos nos días de feira.